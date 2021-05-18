1270 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الإمارات

إجمالي الإصابات ارتفع إلى 548681 حالة

سجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 1270 إصابة بفيروس كورونا المستجد، وأربع وفيات.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، في بيان لها، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 548681 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1637 وفاة.

وأشارت إلى شفاء 1250 حالة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 528769 حالة.