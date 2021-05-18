النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

1270 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الإمارات

إجمالي الإصابات ارتفع إلى 548681 حالة

سجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 1270 إصابة بفيروس كورونا المستجد، وأربع وفيات.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، في بيان لها، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 548681 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1637 وفاة.

وأشارت إلى شفاء 1250 حالة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 528769 حالة.

الرئيسية/ محطات

اعلان
1270 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الإمارات
سبق

سجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 1270 إصابة بفيروس كورونا المستجد، وأربع وفيات.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، في بيان لها، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 548681 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1637 وفاة.

وأشارت إلى شفاء 1250 حالة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 528769 حالة.

18 مايو 2021 - 6 شوّال 1442
01:50 PM

1270 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الإمارات

إجمالي الإصابات ارتفع إلى 548681 حالة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبو ظبي
0
31

سجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 1270 إصابة بفيروس كورونا المستجد، وأربع وفيات.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، في بيان لها، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 548681 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1637 وفاة.

وأشارت إلى شفاء 1250 حالة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 528769 حالة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,861
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,592
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,313
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,127

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة