الشيخ بندر بليلة في خطبة عرفة: من الإحسان الإيمان بالله ربًّا ومعبودًا.. وقدَر الله نافذ

الشيخ بندر بليلة في خطبة عرفة: من الإحسان الإيمان بالله ربًّا ومعبودًا.. وقدَر الله نافذ
قال: الإحسان يؤدي إلى استقرار البلاد ويحافظ على نسيج المجتمع
قال فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة عضو هيئة كبار العلماء، في خطبة عرفة اليوم: إن "من الإحسان الإيمانُ بالله ربًّا ومعبودًا، وقدَر الله نافذ وقضاؤه لا محالة نافذ".
وأضاف فضيلته: الإحسان يؤدي إلى استقرار البلاد، ويحافظ على نسيج المجتمع.
وتابع : من الإحسان السعي إلى سلامة العباد واستقرار البلاد وتمكين الناس من أداء مهامهم وأعمالهم و على الإنسان أن يُحسن بكل من له به صلة .
وقال فضيلته : من إحسان الله بالعباد أن أرسل عليهم الكتب وأرسل الرسل لهداية البشر .
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الشيخ بندر بليلة في خطبة عرفة: من الإحسان الإيمان بالله ربًّا ومعبودًا.. وقدَر الله نافذ
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-07-19
قال فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة عضو هيئة كبار العلماء، في خطبة عرفة اليوم: إن "من الإحسان الإيمانُ بالله ربًّا ومعبودًا، وقدَر الله نافذ وقضاؤه لا محالة نافذ".
وأضاف فضيلته: الإحسان يؤدي إلى استقرار البلاد، ويحافظ على نسيج المجتمع.
وتابع : من الإحسان السعي إلى سلامة العباد واستقرار البلاد وتمكين الناس من أداء مهامهم وأعمالهم و على الإنسان أن يُحسن بكل من له به صلة .
وقال فضيلته : من إحسان الله بالعباد أن أرسل عليهم الكتب وأرسل الرسل لهداية البشر .
لمشاهدة الفيديو اضغط هنا
19 يوليو 2021 - 9 ذو الحجة 1442
12:41 PM
اخر تعديل
19 يوليو 2021 - 9 ذو الحجة 1442
08:12 PM
الشيخ بندر بليلة في خطبة عرفة: من الإحسان الإيمان بالله ربًّا ومعبودًا.. وقدَر الله نافذ
قال: الإحسان يؤدي إلى استقرار البلاد ويحافظ على نسيج المجتمع
قال فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة عضو هيئة كبار العلماء، في خطبة عرفة اليوم: إن "من الإحسان الإيمانُ بالله ربًّا ومعبودًا، وقدَر الله نافذ وقضاؤه لا محالة نافذ".
وأضاف فضيلته: الإحسان يؤدي إلى استقرار البلاد، ويحافظ على نسيج المجتمع.
وتابع : من الإحسان السعي إلى سلامة العباد واستقرار البلاد وتمكين الناس من أداء مهامهم وأعمالهم و على الإنسان أن يُحسن بكل من له به صلة .
وقال فضيلته : من إحسان الله بالعباد أن أرسل عليهم الكتب وأرسل الرسل لهداية البشر .
لمشاهدة الفيديو اضغط هنا