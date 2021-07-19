النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1293 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1453 خلال الـ24 ساعة الماضية

الشيخ بندر بليلة في خطبة عرفة: من الإحسان الإيمان بالله ربًّا ومعبودًا.. وقدَر الله نافذ

قال: الإحسان يؤدي إلى استقرار البلاد ويحافظ على نسيج المجتمع

قال فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة عضو هيئة كبار العلماء، في خطبة عرفة اليوم: إن "من الإحسان الإيمانُ بالله ربًّا ومعبودًا، وقدَر الله نافذ وقضاؤه لا محالة نافذ".

وأضاف فضيلته: الإحسان يؤدي إلى استقرار البلاد، ويحافظ على نسيج المجتمع.

وتابع : من الإحسان السعي إلى سلامة العباد واستقرار البلاد وتمكين الناس من أداء مهامهم وأعمالهم و على الإنسان أن يُحسن بكل من له به صلة .

وقال فضيلته : من إحسان الله بالعباد أن أرسل عليهم الكتب وأرسل الرسل لهداية البشر .

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الشيخ بندر بليلة في خطبة عرفة: من الإحسان الإيمان بالله ربًّا ومعبودًا.. وقدَر الله نافذ
سبق

قال فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة عضو هيئة كبار العلماء، في خطبة عرفة اليوم: إن "من الإحسان الإيمانُ بالله ربًّا ومعبودًا، وقدَر الله نافذ وقضاؤه لا محالة نافذ".

وأضاف فضيلته: الإحسان يؤدي إلى استقرار البلاد، ويحافظ على نسيج المجتمع.

وتابع : من الإحسان السعي إلى سلامة العباد واستقرار البلاد وتمكين الناس من أداء مهامهم وأعمالهم و على الإنسان أن يُحسن بكل من له به صلة .

وقال فضيلته : من إحسان الله بالعباد أن أرسل عليهم الكتب وأرسل الرسل لهداية البشر .

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

19 يوليو 2021 - 9 ذو الحجة 1442
12:41 PM
اخر تعديل
19 يوليو 2021 - 9 ذو الحجة 1442
08:12 PM

الشيخ بندر بليلة في خطبة عرفة: من الإحسان الإيمان بالله ربًّا ومعبودًا.. وقدَر الله نافذ

قال: الإحسان يؤدي إلى استقرار البلاد ويحافظ على نسيج المجتمع

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
7,416

قال فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة عضو هيئة كبار العلماء، في خطبة عرفة اليوم: إن "من الإحسان الإيمانُ بالله ربًّا ومعبودًا، وقدَر الله نافذ وقضاؤه لا محالة نافذ".

وأضاف فضيلته: الإحسان يؤدي إلى استقرار البلاد، ويحافظ على نسيج المجتمع.

وتابع : من الإحسان السعي إلى سلامة العباد واستقرار البلاد وتمكين الناس من أداء مهامهم وأعمالهم و على الإنسان أن يُحسن بكل من له به صلة .

وقال فضيلته : من إحسان الله بالعباد أن أرسل عليهم الكتب وأرسل الرسل لهداية البشر .

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,992
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,097
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,434
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,899

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

بندر مغرم الشهري
المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

علي آل شرمة
فواتير المياه.. إلى أين؟!

فواتير المياه.. إلى أين؟!

ماجد البريكان
لبيك اللهم لبيك

لبيك اللهم لبيك

محمد الحيدر
{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

مها الجبر
مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

فهد البكر
التجربة والمدير "الجهجهوني"

التجربة والمدير "الجهجهوني"

عبدالغني الشيخ
حـديقـة الإنسان..!!

حـديقـة الإنسان..!!

أحمد عجب
الإمَّعة والقدح من رؤوس الآخرين..!

الإمَّعة والقدح من رؤوس الآخرين..!

عبدالمحسن الحارثي
النصـر والهلال والخيارات البديلة!

النصـر والهلال والخيارات البديلة!

محمد الصيعري
المتبطرون..!

المتبطرون..!

عبدالعزيز بن ذياب
هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

بندر مغرم الشهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة