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الأخضر الأولمبي يصل إلى اليابان للمشاركة في منافسات طوكيو2020

تقام الدورة خلال الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس

حطت بعثة المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم ، الجمعة، رحالها في طوكيو العاصمة اليابانية تحضيراً لبدء منافسات دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).
ويعد الأخضر السعودي أول المنتخبات الواصلة إلى اليابان التي ستستضيف الدورة خلال الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس.
وقد أنهى الأخضر الأولمبي، الخميس، معسكره الإعدادي في رومانيا لمدة أسبوع، واجه خلاله المنتخب الروماني في مباراتين انتهت نتيجتهما بالتعادل السلبي.


ويحلّ الأخضر في المجموعة الرابعة، إلى جانب منتخبات ساحل العاج، ألمانيا، والبرازيل، وسيفتتح مشواره بمواجهة ساحل العاج يوم 22 يوليو الجاري، ثم يلتقي ألمانيا يوم 25 من الشهر ذاته، قبل أن يلتقي البرازيل يوم 28 يوليو.

المنتخب السعودي أولمبياد طوكيو

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأخضر الأولمبي يصل إلى اليابان للمشاركة في منافسات طوكيو2020
سبق

حطت بعثة المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم ، الجمعة، رحالها في طوكيو العاصمة اليابانية تحضيراً لبدء منافسات دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).
ويعد الأخضر السعودي أول المنتخبات الواصلة إلى اليابان التي ستستضيف الدورة خلال الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس.
وقد أنهى الأخضر الأولمبي، الخميس، معسكره الإعدادي في رومانيا لمدة أسبوع، واجه خلاله المنتخب الروماني في مباراتين انتهت نتيجتهما بالتعادل السلبي.


ويحلّ الأخضر في المجموعة الرابعة، إلى جانب منتخبات ساحل العاج، ألمانيا، والبرازيل، وسيفتتح مشواره بمواجهة ساحل العاج يوم 22 يوليو الجاري، ثم يلتقي ألمانيا يوم 25 من الشهر ذاته، قبل أن يلتقي البرازيل يوم 28 يوليو.

16 يوليو 2021 - 6 ذو الحجة 1442
08:32 PM
اخر تعديل
17 يوليو 2021 - 7 ذو الحجة 1442
01:17 AM

الأخضر الأولمبي يصل إلى اليابان للمشاركة في منافسات طوكيو2020

تقام الدورة خلال الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حطت بعثة المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم ، الجمعة، رحالها في طوكيو العاصمة اليابانية تحضيراً لبدء منافسات دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).
ويعد الأخضر السعودي أول المنتخبات الواصلة إلى اليابان التي ستستضيف الدورة خلال الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس.
وقد أنهى الأخضر الأولمبي، الخميس، معسكره الإعدادي في رومانيا لمدة أسبوع، واجه خلاله المنتخب الروماني في مباراتين انتهت نتيجتهما بالتعادل السلبي.


ويحلّ الأخضر في المجموعة الرابعة، إلى جانب منتخبات ساحل العاج، ألمانيا، والبرازيل، وسيفتتح مشواره بمواجهة ساحل العاج يوم 22 يوليو الجاري، ثم يلتقي ألمانيا يوم 25 من الشهر ذاته، قبل أن يلتقي البرازيل يوم 28 يوليو.

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