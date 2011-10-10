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"ترامب" يهدِّد تركيا بمحو اقتصادها إذا قضى التوغل التركي على أكراد سوريا

قال: أتمنى أن يتصرف أردوغان بعقلانية.. وهدَّد بفرض عقوبات على أنقرة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس إنه سيدمر اقتصاد تركيا إذا قضى التوغل التركي في سوريا على السكان الأكراد بالمنطقة، حسب "رويترز".

وتفصيلاً، جاء ذلك في رد "ترامب" على سؤال لأحد الصحفيين عما إذا كان يخشى من أن يقدُم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على القضاء على الأكراد. وقال ترامب: "سأمحو اقتصاده إذا حدث ذلك".

وأضاف: "فعلت ذلك بالفعل من قبل مع القس برانسون"، وذلك في إشارة إلى عقوبات أمريكية على تركيا بشأن احتجاز مواطن أمريكي. وقال الرئيس الأمريكي: "أتمنى أن يتصرف أردوغان بعقلانية".

أمريكا الرئيس الأمريكي ترامب سوريا الأكراد أردوغان تركيا

الرئيسية/ أخبار العالم

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"ترامب" يهدِّد تركيا بمحو اقتصادها إذا قضى التوغل التركي على أكراد سوريا
سبق

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس إنه سيدمر اقتصاد تركيا إذا قضى التوغل التركي في سوريا على السكان الأكراد بالمنطقة، حسب "رويترز".

وتفصيلاً، جاء ذلك في رد "ترامب" على سؤال لأحد الصحفيين عما إذا كان يخشى من أن يقدُم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على القضاء على الأكراد. وقال ترامب: "سأمحو اقتصاده إذا حدث ذلك".

وأضاف: "فعلت ذلك بالفعل من قبل مع القس برانسون"، وذلك في إشارة إلى عقوبات أمريكية على تركيا بشأن احتجاز مواطن أمريكي. وقال الرئيس الأمريكي: "أتمنى أن يتصرف أردوغان بعقلانية".

10 أكتوبر 2019 - 11 صفر 1441
12:31 AM

"ترامب" يهدِّد تركيا بمحو اقتصادها إذا قضى التوغل التركي على أكراد سوريا

قال: أتمنى أن يتصرف أردوغان بعقلانية.. وهدَّد بفرض عقوبات على أنقرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس إنه سيدمر اقتصاد تركيا إذا قضى التوغل التركي في سوريا على السكان الأكراد بالمنطقة، حسب "رويترز".

وتفصيلاً، جاء ذلك في رد "ترامب" على سؤال لأحد الصحفيين عما إذا كان يخشى من أن يقدُم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على القضاء على الأكراد. وقال ترامب: "سأمحو اقتصاده إذا حدث ذلك".

وأضاف: "فعلت ذلك بالفعل من قبل مع القس برانسون"، وذلك في إشارة إلى عقوبات أمريكية على تركيا بشأن احتجاز مواطن أمريكي. وقال الرئيس الأمريكي: "أتمنى أن يتصرف أردوغان بعقلانية".

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