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في أول حوار تلفزيوني مطوّل.. العالمة "المطيري" تطل عبر برنامج "بالمختصر"

تتحدث عن إنجازاتها الشخصية وتمكين المرأة السعودية

تطل العالمة السعودية غادة بن مطلق المطيري، في أول حوار لها تلفزيوني مطوّل، اليوم الجمعة عند الساعة الواحدة ظهرًا عبر برنامج "بالمختصر" على قناة mbc، من تقديم الزميل ياسر العمرو.

وتتحدث العالمة والمخترعة السعودية "المطيري" عبر برنامج "بالمختصر" عن إنجازاتها الشخصية، وتمكين المرأة وما تمر به المملكة العربية السعودية من تطور في المرحلة الحالية، كما تشرح علاقتها مع الجمهور عبر مواقع التواصل، وتوضح ما يربطها بأبناء قبيلتها، وما قدمته أسرتها لها كي تحقق طموحها.

وبحسب "ويكيبيديا"، ولدت المخترعة "غادة بن مطلق المطيري" في 1 نوفمبر 1976 في بورتلاند، بولاية أوريغون، الولايات المتحدة لأبوين سعوديين، وهي أستاذ الكيمياء الصيدلية، وعضو هيئة التدريس في أقسام الهندسة الحيوية وهندسة النانو، والمدير العام لمركز التميز في طب النانو والهندسة في معهد هندسة الطب في جامعة كاليفورنيا، سان دييغو، ويتركز عملها على الطب النانوي، وتقنية النانو، والكيمياء والعلوم البوليمرية.

وتحمل "المطيري" زمالة كافلي 2016، وحصلت على العديد من الجوائز مثل جائزة الابتكارات الجديدة لمدير المعاهد الوطنية للصحة في عام 2009 لعملها على "استراتيجيات الاستجابة المضخمة كيميائيًا للعلوم الطبية".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في أول حوار تلفزيوني مطوّل.. العالمة "المطيري" تطل عبر برنامج "بالمختصر"
سبق

تطل العالمة السعودية غادة بن مطلق المطيري، في أول حوار لها تلفزيوني مطوّل، اليوم الجمعة عند الساعة الواحدة ظهرًا عبر برنامج "بالمختصر" على قناة mbc، من تقديم الزميل ياسر العمرو.

وتتحدث العالمة والمخترعة السعودية "المطيري" عبر برنامج "بالمختصر" عن إنجازاتها الشخصية، وتمكين المرأة وما تمر به المملكة العربية السعودية من تطور في المرحلة الحالية، كما تشرح علاقتها مع الجمهور عبر مواقع التواصل، وتوضح ما يربطها بأبناء قبيلتها، وما قدمته أسرتها لها كي تحقق طموحها.

وبحسب "ويكيبيديا"، ولدت المخترعة "غادة بن مطلق المطيري" في 1 نوفمبر 1976 في بورتلاند، بولاية أوريغون، الولايات المتحدة لأبوين سعوديين، وهي أستاذ الكيمياء الصيدلية، وعضو هيئة التدريس في أقسام الهندسة الحيوية وهندسة النانو، والمدير العام لمركز التميز في طب النانو والهندسة في معهد هندسة الطب في جامعة كاليفورنيا، سان دييغو، ويتركز عملها على الطب النانوي، وتقنية النانو، والكيمياء والعلوم البوليمرية.

وتحمل "المطيري" زمالة كافلي 2016، وحصلت على العديد من الجوائز مثل جائزة الابتكارات الجديدة لمدير المعاهد الوطنية للصحة في عام 2009 لعملها على "استراتيجيات الاستجابة المضخمة كيميائيًا للعلوم الطبية".

05 إبريل 2019 - 29 رجب 1440
01:31 AM

في أول حوار تلفزيوني مطوّل.. العالمة "المطيري" تطل عبر برنامج "بالمختصر"

تتحدث عن إنجازاتها الشخصية وتمكين المرأة السعودية

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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8,209

تطل العالمة السعودية غادة بن مطلق المطيري، في أول حوار لها تلفزيوني مطوّل، اليوم الجمعة عند الساعة الواحدة ظهرًا عبر برنامج "بالمختصر" على قناة mbc، من تقديم الزميل ياسر العمرو.

وتتحدث العالمة والمخترعة السعودية "المطيري" عبر برنامج "بالمختصر" عن إنجازاتها الشخصية، وتمكين المرأة وما تمر به المملكة العربية السعودية من تطور في المرحلة الحالية، كما تشرح علاقتها مع الجمهور عبر مواقع التواصل، وتوضح ما يربطها بأبناء قبيلتها، وما قدمته أسرتها لها كي تحقق طموحها.

وبحسب "ويكيبيديا"، ولدت المخترعة "غادة بن مطلق المطيري" في 1 نوفمبر 1976 في بورتلاند، بولاية أوريغون، الولايات المتحدة لأبوين سعوديين، وهي أستاذ الكيمياء الصيدلية، وعضو هيئة التدريس في أقسام الهندسة الحيوية وهندسة النانو، والمدير العام لمركز التميز في طب النانو والهندسة في معهد هندسة الطب في جامعة كاليفورنيا، سان دييغو، ويتركز عملها على الطب النانوي، وتقنية النانو، والكيمياء والعلوم البوليمرية.

وتحمل "المطيري" زمالة كافلي 2016، وحصلت على العديد من الجوائز مثل جائزة الابتكارات الجديدة لمدير المعاهد الوطنية للصحة في عام 2009 لعملها على "استراتيجيات الاستجابة المضخمة كيميائيًا للعلوم الطبية".

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