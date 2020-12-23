النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المركز الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على حائل

مصحوبة بنشاط في الرياح تؤدي ‏إلى تدنٍ في ‏الرؤية

توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم، ‏هطول ‏أمطار ‏رعدية ‏مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي ‏إلى تدنٍ في ‏مدى ‏الرؤية ‏على ‏منطقة ‏حائل والمحافظات ‏والمراكز ‏والقرى ‏التابعة لها.‏

وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى العاشرة ‏مساءً.‏

حائل الأرصاد حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
المركز الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على حائل
سبق

توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم، ‏هطول ‏أمطار ‏رعدية ‏مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي ‏إلى تدنٍ في ‏مدى ‏الرؤية ‏على ‏منطقة ‏حائل والمحافظات ‏والمراكز ‏والقرى ‏التابعة لها.‏

وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى العاشرة ‏مساءً.‏

23 ديسمبر 2020 - 8 جمادى الأول 1442
11:59 AM

المركز الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على حائل

مصحوبة بنشاط في الرياح تؤدي ‏إلى تدنٍ في ‏الرؤية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - حائل
0
499

توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم، ‏هطول ‏أمطار ‏رعدية ‏مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي ‏إلى تدنٍ في ‏مدى ‏الرؤية ‏على ‏منطقة ‏حائل والمحافظات ‏والمراكز ‏والقرى ‏التابعة لها.‏

وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى العاشرة ‏مساءً.‏

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,786
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,677
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,848
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,250

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

عبدالرحمن المرشد
لغتنا العربية.. هي هويتنا

لغتنا العربية.. هي هويتنا

غسان محمد عسيلان
المال يتحوَّل إلى كل شيء!!

المال يتحوَّل إلى كل شيء!!

عبدالمحسن الحارثي
السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

صالح مطر الغامدي
ناصح وموجِّه بملابس النوم..!!

ناصح وموجِّه بملابس النوم..!!

حسن آل عمير
حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

علي آل شرمة
فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

غسان محمد عسيلان
عظماء بلا شهادات

عظماء بلا شهادات

إيمان صالح مطر
السعوديون ما يشتغلون..؟!!

السعوديون ما يشتغلون..؟!!

أحمد عجب
الملاحة الجوية وعنان السماء..!

الملاحة الجوية وعنان السماء..!

منيف الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة