المركز الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على حائل
مصحوبة بنشاط في الرياح تؤدي إلى تدنٍ في الرؤية
توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة حائل والمحافظات والمراكز والقرى التابعة لها.
وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى العاشرة مساءً.
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المركز الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على حائل
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-12-23
توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة حائل والمحافظات والمراكز والقرى التابعة لها.
وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى العاشرة مساءً.
23 ديسمبر 2020 - 8 جمادى الأول 1442
11:59 AM
المركز الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على حائل
مصحوبة بنشاط في الرياح تؤدي إلى تدنٍ في الرؤية
توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة حائل والمحافظات والمراكز والقرى التابعة لها.
وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى العاشرة مساءً.