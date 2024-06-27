النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالصور.. ولي العهد يصل أوساكا اليابانية ليرأس وفد المملكة في قمة العشرين

عقب ذلك تَوجّه في موكب رسمي إلى المقر المُعَد لإقامته

وصل -بحفظ الله ورعايته- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى مدينة أوساكا اليابانية، ليرأس سموه وفد المملكة في قمة قادة دول مجموعة العشرين.

وكان في استقبال سمو ولي العهد بمطار كانساي الدولي، وزيرة الدولة اليابانية توشيكو آبي.

كما كان في استقبال سموه، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف الفهادي، والملحق العسكري السعودي لدى اليابان العقيد خالد الحواس، وعدد من أعضاء السفارة.

عقب ذلك تَوَجّه سمو ولي العهد في موكب رسمي إلى المقر المُعَد لإقامته.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالصور.. ولي العهد يصل أوساكا اليابانية ليرأس وفد المملكة في قمة العشرين
سبق

وصل -بحفظ الله ورعايته- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى مدينة أوساكا اليابانية، ليرأس سموه وفد المملكة في قمة قادة دول مجموعة العشرين.

وكان في استقبال سمو ولي العهد بمطار كانساي الدولي، وزيرة الدولة اليابانية توشيكو آبي.

كما كان في استقبال سموه، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف الفهادي، والملحق العسكري السعودي لدى اليابان العقيد خالد الحواس، وعدد من أعضاء السفارة.

عقب ذلك تَوَجّه سمو ولي العهد في موكب رسمي إلى المقر المُعَد لإقامته.

27 يونيو 2019 - 24 شوّال 1440
12:44 PM
اخر تعديل
27 يونيو 2019 - 24 شوّال 1440
02:10 PM

بالصور.. ولي العهد يصل أوساكا اليابانية ليرأس وفد المملكة في قمة العشرين

عقب ذلك تَوجّه في موكب رسمي إلى المقر المُعَد لإقامته

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
7,626

وصل -بحفظ الله ورعايته- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى مدينة أوساكا اليابانية، ليرأس سموه وفد المملكة في قمة قادة دول مجموعة العشرين.

وكان في استقبال سمو ولي العهد بمطار كانساي الدولي، وزيرة الدولة اليابانية توشيكو آبي.

كما كان في استقبال سموه، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف الفهادي، والملحق العسكري السعودي لدى اليابان العقيد خالد الحواس، وعدد من أعضاء السفارة.

عقب ذلك تَوَجّه سمو ولي العهد في موكب رسمي إلى المقر المُعَد لإقامته.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,315
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,168
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,686
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,042

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

الطلاق.. حقائق مخيفة

الطلاق.. حقائق مخيفة

ساير المنيعي
استاند آب كوميدي..؟!

استاند آب كوميدي..؟!

ماجد الحربي
النظام الصحي الذي ننشده

النظام الصحي الذي ننشده

ماجد البريكان
لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

صالح مطر الغامدي
"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

عبدالغني الشيخ
بين القلم والكراسي

بين القلم والكراسي

بدر الغامدي
المملكة تتحدث لغة جديدة

المملكة تتحدث لغة جديدة

ماجد البريكان
نطمئن هنا ويلطمون هناك!

نطمئن هنا ويلطمون هناك!

سلطان رديف
الألعاب النارية وتخصصي العيون

الألعاب النارية وتخصصي العيون

منى الرشيدي
السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة