بالصور.. ولي العهد يصل أوساكا اليابانية ليرأس وفد المملكة في قمة العشرين

عقب ذلك تَوجّه في موكب رسمي إلى المقر المُعَد لإقامته

وصل -بحفظ الله ورعايته- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى مدينة أوساكا اليابانية، ليرأس سموه وفد المملكة في قمة قادة دول مجموعة العشرين.

وكان في استقبال سمو ولي العهد بمطار كانساي الدولي، وزيرة الدولة اليابانية توشيكو آبي.

كما كان في استقبال سموه، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف الفهادي، والملحق العسكري السعودي لدى اليابان العقيد خالد الحواس، وعدد من أعضاء السفارة.

عقب ذلك تَوَجّه سمو ولي العهد في موكب رسمي إلى المقر المُعَد لإقامته.