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الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب يدين الاعتداءات الإرهابية لميليشيا الحوثي

جددت مساندتها المطلقة لإجراءات المملكة للدفاع عن أمنها وسيادة أراضيها

أدانت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب الاعتداءات الإرهابية لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، التي كان آخرها إطلاق طائرة مسيرة دون طيار (مفخخة) باتجاه أراضي المملكة العربية السعودية، والتي تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن - بفضل الله - من تدميرها فوق الأجواء اليمنية.

وقال بيان للأمانة العامة من مقرها في تونس" إن الأمانة العامة للمجلس إذ تشيد بالأدوار الكبيرة التي تقوم بها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن في التصدي للمحاولات الإرهابية والاستفزازية المتكررة التي تقوم بها هذه الميليشيات، سواءً تلك التي تستهدف بها أراضي المملكة ومواطنيها والمقيمين فيها ومنشآتها الحيوية، أو تلك التي تقوم بها ضد المواطنين اليمنيين، وآخرها ما يحدث في مدينة مأرب التي تسببت بتدهور الأوضاع وتقويض الأمن وفرص السلام وزيادة في معاناة أبناء اليمن ".

وجددت الأمانة مساندتها المطلقة للإجراءات التي تقوم بها المملكة للدفاع عن أمنها وسيادة أراضيها، ولقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن لمجابهة تلك التهديدات والتصدي للأعمال الإرهابية التي تقوم بها هذه الميليشيات المدعومة بالمال والسلاح من أطراف خارجية.

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الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب يدين الاعتداءات الإرهابية لميليشيا الحوثي
سبق

أدانت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب الاعتداءات الإرهابية لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، التي كان آخرها إطلاق طائرة مسيرة دون طيار (مفخخة) باتجاه أراضي المملكة العربية السعودية، والتي تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن - بفضل الله - من تدميرها فوق الأجواء اليمنية.

وقال بيان للأمانة العامة من مقرها في تونس" إن الأمانة العامة للمجلس إذ تشيد بالأدوار الكبيرة التي تقوم بها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن في التصدي للمحاولات الإرهابية والاستفزازية المتكررة التي تقوم بها هذه الميليشيات، سواءً تلك التي تستهدف بها أراضي المملكة ومواطنيها والمقيمين فيها ومنشآتها الحيوية، أو تلك التي تقوم بها ضد المواطنين اليمنيين، وآخرها ما يحدث في مدينة مأرب التي تسببت بتدهور الأوضاع وتقويض الأمن وفرص السلام وزيادة في معاناة أبناء اليمن ".

وجددت الأمانة مساندتها المطلقة للإجراءات التي تقوم بها المملكة للدفاع عن أمنها وسيادة أراضيها، ولقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن لمجابهة تلك التهديدات والتصدي للأعمال الإرهابية التي تقوم بها هذه الميليشيات المدعومة بالمال والسلاح من أطراف خارجية.

17 فبراير 2021 - 5 رجب 1442
11:36 PM

الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب يدين الاعتداءات الإرهابية لميليشيا الحوثي

جددت مساندتها المطلقة لإجراءات المملكة للدفاع عن أمنها وسيادة أراضيها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أدانت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب الاعتداءات الإرهابية لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، التي كان آخرها إطلاق طائرة مسيرة دون طيار (مفخخة) باتجاه أراضي المملكة العربية السعودية، والتي تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن - بفضل الله - من تدميرها فوق الأجواء اليمنية.

وقال بيان للأمانة العامة من مقرها في تونس" إن الأمانة العامة للمجلس إذ تشيد بالأدوار الكبيرة التي تقوم بها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن في التصدي للمحاولات الإرهابية والاستفزازية المتكررة التي تقوم بها هذه الميليشيات، سواءً تلك التي تستهدف بها أراضي المملكة ومواطنيها والمقيمين فيها ومنشآتها الحيوية، أو تلك التي تقوم بها ضد المواطنين اليمنيين، وآخرها ما يحدث في مدينة مأرب التي تسببت بتدهور الأوضاع وتقويض الأمن وفرص السلام وزيادة في معاناة أبناء اليمن ".

وجددت الأمانة مساندتها المطلقة للإجراءات التي تقوم بها المملكة للدفاع عن أمنها وسيادة أراضيها، ولقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن لمجابهة تلك التهديدات والتصدي للأعمال الإرهابية التي تقوم بها هذه الميليشيات المدعومة بالمال والسلاح من أطراف خارجية.

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