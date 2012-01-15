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"مدني مكة": إنقاذ 4 أشخاص كانوا محتجزين في مركبتهم بسبب مياه الأمطار

أصدر الدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة، مساء الجمعة، تنويهًا حول مقطع فيديو متداول لأشخاص محتجزين في مركبة، جراء ارتفاع منسوب مياه الأمطار في واد بقرية البستان.

وقال الدفاع المدني في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": إنه "إشارة إلى المقطع المتداول لاحتجاز أشخاص في مركبة، نوضح أنه تم إنقاذهم".

وأضاف أنهم "كانوا 4 أشخاص في واد بقرية البستان في مركز الأبواء، وهم بصحة جيدة، ولله الحمد".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني مكة": إنقاذ 4 أشخاص كانوا محتجزين في مركبتهم بسبب مياه الأمطار
سبق

أصدر الدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة، مساء الجمعة، تنويهًا حول مقطع فيديو متداول لأشخاص محتجزين في مركبة، جراء ارتفاع منسوب مياه الأمطار في واد بقرية البستان.

وقال الدفاع المدني في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": إنه "إشارة إلى المقطع المتداول لاحتجاز أشخاص في مركبة، نوضح أنه تم إنقاذهم".

وأضاف أنهم "كانوا 4 أشخاص في واد بقرية البستان في مركز الأبواء، وهم بصحة جيدة، ولله الحمد".

14 يناير 2022 - 11 جمادى الآخر 1443
07:00 PM

"مدني مكة": إنقاذ 4 أشخاص كانوا محتجزين في مركبتهم بسبب مياه الأمطار

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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أصدر الدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة، مساء الجمعة، تنويهًا حول مقطع فيديو متداول لأشخاص محتجزين في مركبة، جراء ارتفاع منسوب مياه الأمطار في واد بقرية البستان.

وقال الدفاع المدني في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": إنه "إشارة إلى المقطع المتداول لاحتجاز أشخاص في مركبة، نوضح أنه تم إنقاذهم".

وأضاف أنهم "كانوا 4 أشخاص في واد بقرية البستان في مركز الأبواء، وهم بصحة جيدة، ولله الحمد".

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