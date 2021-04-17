نفذت أمانة منطقة نجران أمس، 923 جولةً رقابيةً على المنشآت التجارية، أسفرت عن إصدار 3 مخالفات على عددٍ من المنشآت وإغلاق منشأة لعدم التزامها بتطبيق الإجراءات الوقائية . وشددت الأمانة على استمرار الأعمال الرقابية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، داعيةً الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الرقم 940 أو قنوات التواصل الخاصة بالأمانة.

نجران.. أكثر من 900 جولة رقابية تسفر عن 3 مخالفات وإغلاق منشأة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-04-17 نفذت أمانة منطقة نجران أمس، 923 جولةً رقابيةً على المنشآت التجارية، أسفرت عن إصدار 3 مخالفات على عددٍ من المنشآت وإغلاق منشأة لعدم التزامها بتطبيق الإجراءات الوقائية .

وشددت الأمانة على استمرار الأعمال الرقابية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، داعيةً الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الرقم 940 أو قنوات التواصل الخاصة بالأمانة.



17 إبريل 2021 - 5 رمضان 1442 05:15 PM

نجران.. أكثر من 900 جولة رقابية تسفر عن 3 مخالفات وإغلاق منشأة شددت الأمانة على الأعمال الرقابية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية





A A A





0 مشاركة

نفذت أمانة منطقة نجران أمس، 923 جولةً رقابيةً على المنشآت التجارية، أسفرت عن إصدار 3 مخالفات على عددٍ من المنشآت وإغلاق منشأة لعدم التزامها بتطبيق الإجراءات الوقائية .

وشددت الأمانة على استمرار الأعمال الرقابية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، داعيةً الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الرقم 940 أو قنوات التواصل الخاصة بالأمانة.

