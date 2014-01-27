"تكافل" تُودع إعانات الفصل الدراسي الثاني في حسابات المدارس

لأكثر من 272 ألف طالب وطالبة يدرسون في 17 ألف مدرسة

أودعت مؤسسة تكافل الخيرية مبالغ إعانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 1442 في حسابات المدارس، والتي بدورها ستقوم بتقديم الدعم للطلاب والطالبات المستحقين.

وقد شملت إعانات الفصل الدراسي الثاني أكثر من 272 ألف طالب وطالبة يدرسون في أكثر من 17 ألف مدرسة حكومية بمبلغ تجاوز 136 مليون ريال.

وأوضحت "تكافل" أن هذا الدعم يُمثل الدفعة الثانية من الإعانات المالية للعام الدراسي الحالي والتي تقدمها المؤسسة لطلاب وطالبات التعليم العام المحتاجين في المملكة وبدعم سخي من الحكومة.

وتقدمت "تكافل" بجزيل الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان على دعمهما المستمر للمؤسسة، وكل ما يدعم الطلاب المحتاجين لمواصلة تعليمهم واستمرار نجاح تحصيلهم الدراسي.

وأشارت إلى أن هذه الإعانات تشمل طلاب وطالبات تكافل الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق المعتمدة في المؤسسة والذين تم تحديدهم من خلال معالجة بيانات الطلاب وأولياء أمورهم حسب بياناتهم الرسمية المسجلة في وزارة التعليم ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية ووزارة التجارة والمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وذكرت أن "تكافل" تقدم عدداً من برامج الدعم الأخرى "المادي والمعنوي والتعليمي"، للطلاب والطالبات المستفيدين لتساندهم بالاستمرار في دراستهم وتحسين فرصهم الوظيفية والعملية، كما قدمت المؤسسة مبادرة التمكين الرقمي التي تتضمن توزيع أكثر من 150 ألف جهاز لوحي لتمكين الطلاب من الدراسة عن بعد.

وتقدم كذلك برامج التدريب وبرامج التحفيز وتشجيع المتفوقين كجائزة "تفوّق"، وبرامج الدعم العيني "كسوتي" وبرامج الدعم التعليمي "دروس التقوية الإلكترونية" كما يمكن لطلبة تكافل الاطلاع على هذه البرامج والمشاريع.

يُشار إلى أن التسجيل في برنامج "تكافل" يتم عن طريق موقع المؤسسة الإلكتروني:

www.takaful.org.sa