النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

في الجولة 14 من الدوري الإسباني .. ريال مدريد يهزم غرناطة ويعتلي الصدارة

دك ريال مدريد شباك مضيفه غرناطة برباعية بعد تغلبه عليه بنتيجة (4-1) خلال المواجهة التي جمعتهم مساء اليوم الأحد ملعب "نويفو لوس كارمينيس " في إطار منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

1. سجل أهداف ريال مدريد كل من ماركو أسينسيو (19 ) وناتشو (25 ) وفينيسيوس جونيور (56 ) و فيرلاند ميندي، في حين وقع على هدف غرناطة الوحيد لويس سواريز (34) .

أكمل أصحاب الضيافة المباراة بعشرة لاعبين بعد تعرض مونشو رودريغيز للطرد في الدقيقة 67 من عمر المباراة.

بهذا الفوز أصبح رصيد االريال 30 نقطة وتربع على قمة جدول الترتيب بانتظار مباراة ريال سوسييداد (28 نقطة) ضد ضيفه فالنسيا في وقت لاحق من أمسية اليوم فيما توقف رصيد غرناطة عند النقطة 11 في المركز الثامن عشر.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
في الجولة 14 من الدوري الإسباني .. ريال مدريد يهزم غرناطة ويعتلي الصدارة
سبق

دك ريال مدريد شباك مضيفه غرناطة برباعية بعد تغلبه عليه بنتيجة (4-1) خلال المواجهة التي جمعتهم مساء اليوم الأحد ملعب "نويفو لوس كارمينيس " في إطار منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

1. سجل أهداف ريال مدريد كل من ماركو أسينسيو (19 ) وناتشو (25 ) وفينيسيوس جونيور (56 ) و فيرلاند ميندي، في حين وقع على هدف غرناطة الوحيد لويس سواريز (34) .

أكمل أصحاب الضيافة المباراة بعشرة لاعبين بعد تعرض مونشو رودريغيز للطرد في الدقيقة 67 من عمر المباراة.

بهذا الفوز أصبح رصيد االريال 30 نقطة وتربع على قمة جدول الترتيب بانتظار مباراة ريال سوسييداد (28 نقطة) ضد ضيفه فالنسيا في وقت لاحق من أمسية اليوم فيما توقف رصيد غرناطة عند النقطة 11 في المركز الثامن عشر.

21 نوفمبر 2021 - 16 ربيع الآخر 1443
08:59 PM

في الجولة 14 من الدوري الإسباني .. ريال مدريد يهزم غرناطة ويعتلي الصدارة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
11
200

دك ريال مدريد شباك مضيفه غرناطة برباعية بعد تغلبه عليه بنتيجة (4-1) خلال المواجهة التي جمعتهم مساء اليوم الأحد ملعب "نويفو لوس كارمينيس " في إطار منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

1. سجل أهداف ريال مدريد كل من ماركو أسينسيو (19 ) وناتشو (25 ) وفينيسيوس جونيور (56 ) و فيرلاند ميندي، في حين وقع على هدف غرناطة الوحيد لويس سواريز (34) .

أكمل أصحاب الضيافة المباراة بعشرة لاعبين بعد تعرض مونشو رودريغيز للطرد في الدقيقة 67 من عمر المباراة.

بهذا الفوز أصبح رصيد االريال 30 نقطة وتربع على قمة جدول الترتيب بانتظار مباراة ريال سوسييداد (28 نقطة) ضد ضيفه فالنسيا في وقت لاحق من أمسية اليوم فيما توقف رصيد غرناطة عند النقطة 11 في المركز الثامن عشر.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,717
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,267
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,214
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,258

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة