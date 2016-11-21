في الجولة 14 من الدوري الإسباني .. ريال مدريد يهزم غرناطة ويعتلي الصدارة

دك ريال مدريد شباك مضيفه غرناطة برباعية بعد تغلبه عليه بنتيجة (4-1) خلال المواجهة التي جمعتهم مساء اليوم الأحد ملعب "نويفو لوس كارمينيس " في إطار منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

1. سجل أهداف ريال مدريد كل من ماركو أسينسيو (19 ) وناتشو (25 ) وفينيسيوس جونيور (56 ) و فيرلاند ميندي، في حين وقع على هدف غرناطة الوحيد لويس سواريز (34) .

أكمل أصحاب الضيافة المباراة بعشرة لاعبين بعد تعرض مونشو رودريغيز للطرد في الدقيقة 67 من عمر المباراة.

بهذا الفوز أصبح رصيد االريال 30 نقطة وتربع على قمة جدول الترتيب بانتظار مباراة ريال سوسييداد (28 نقطة) ضد ضيفه فالنسيا في وقت لاحق من أمسية اليوم فيما توقف رصيد غرناطة عند النقطة 11 في المركز الثامن عشر.