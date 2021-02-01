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"فريق طبي" بصامطة ينجح في استئصال ورم بحجم 7 كجم من رحم مريضة

نجح فريق طبي بمستشفى صامطة العام بمنطقة جازان، في استئصال ورم ليفي من رحم مريضة كانت تعاني آلامًا في البطن وانتفاخات مع نزيف متكرر في الدورة الشهرية.

وقالت "صحة جازان" إن المريضة حضرت للمستشفى، وبعد التشخيص وإجراء الفحوص الطبية اللازمة، تبيّن وجود الورم بالرحم، وأجرى الفريق الطبي الجراحي عملية جراحية ناجحة، تم من خلالها استئصال الورم بوزن سبعة كيلوجرامات، دون حدوث أي مضاعفات أو مشكلات صحية، وغادرت المريضة المستشفى بعد استقرار وضعها الصحي.

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"فريق طبي" بصامطة ينجح في استئصال ورم بحجم 7 كجم من رحم مريضة
سبق

نجح فريق طبي بمستشفى صامطة العام بمنطقة جازان، في استئصال ورم ليفي من رحم مريضة كانت تعاني آلامًا في البطن وانتفاخات مع نزيف متكرر في الدورة الشهرية.

وقالت "صحة جازان" إن المريضة حضرت للمستشفى، وبعد التشخيص وإجراء الفحوص الطبية اللازمة، تبيّن وجود الورم بالرحم، وأجرى الفريق الطبي الجراحي عملية جراحية ناجحة، تم من خلالها استئصال الورم بوزن سبعة كيلوجرامات، دون حدوث أي مضاعفات أو مشكلات صحية، وغادرت المريضة المستشفى بعد استقرار وضعها الصحي.

01 فبراير 2021 - 19 جمادى الآخر 1442
09:54 PM

"فريق طبي" بصامطة ينجح في استئصال ورم بحجم 7 كجم من رحم مريضة

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قاسم الخبراني - جازان
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نجح فريق طبي بمستشفى صامطة العام بمنطقة جازان، في استئصال ورم ليفي من رحم مريضة كانت تعاني آلامًا في البطن وانتفاخات مع نزيف متكرر في الدورة الشهرية.

وقالت "صحة جازان" إن المريضة حضرت للمستشفى، وبعد التشخيص وإجراء الفحوص الطبية اللازمة، تبيّن وجود الورم بالرحم، وأجرى الفريق الطبي الجراحي عملية جراحية ناجحة، تم من خلالها استئصال الورم بوزن سبعة كيلوجرامات، دون حدوث أي مضاعفات أو مشكلات صحية، وغادرت المريضة المستشفى بعد استقرار وضعها الصحي.

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