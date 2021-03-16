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النيابة العامة: لا يجوز انتهاك حُرمة المساكن بالدخول إليها.. إلا في هذه الحالات

المساكن تشمل كل مكان مسوّر أو محاط بأي حاجز أو مُعدٍّ لاستعماله مأوى

كشفت النيابة العامة، مساء اليوم أنه لا يجوز انتهاك حرمة المساكن بالدخول إليها، إلا في الحالات التي بيّنها النظام.

وحذرت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر"، أنه حال اقتراف هذه الأفعال بقصد الاعتداء على النفس أو العرض أو المال، ولم يتنازل صاحب الحق الخاص، عُدت من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

وأوضحت أنه يحظر المساس بهذا الجانب أو انتهاك حرماته، أو الاعتداء على الحقوق الناشئة عن ذلك، تحت أي قصد كان، موضحة أن حرمة المسكن تشمل كل مكان مسوّر أو محاط بأي حاجز، أو مُعدٍّ لاستعماله مأوى.

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النيابة العامة: لا يجوز انتهاك حُرمة المساكن بالدخول إليها.. إلا في هذه الحالات
سبق

كشفت النيابة العامة، مساء اليوم أنه لا يجوز انتهاك حرمة المساكن بالدخول إليها، إلا في الحالات التي بيّنها النظام.

وحذرت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر"، أنه حال اقتراف هذه الأفعال بقصد الاعتداء على النفس أو العرض أو المال، ولم يتنازل صاحب الحق الخاص، عُدت من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

وأوضحت أنه يحظر المساس بهذا الجانب أو انتهاك حرماته، أو الاعتداء على الحقوق الناشئة عن ذلك، تحت أي قصد كان، موضحة أن حرمة المسكن تشمل كل مكان مسوّر أو محاط بأي حاجز، أو مُعدٍّ لاستعماله مأوى.

16 مارس 2021 - 3 شعبان 1442
10:52 PM

النيابة العامة: لا يجوز انتهاك حُرمة المساكن بالدخول إليها.. إلا في هذه الحالات

المساكن تشمل كل مكان مسوّر أو محاط بأي حاجز أو مُعدٍّ لاستعماله مأوى

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
12
16,019

كشفت النيابة العامة، مساء اليوم أنه لا يجوز انتهاك حرمة المساكن بالدخول إليها، إلا في الحالات التي بيّنها النظام.

وحذرت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر"، أنه حال اقتراف هذه الأفعال بقصد الاعتداء على النفس أو العرض أو المال، ولم يتنازل صاحب الحق الخاص، عُدت من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

وأوضحت أنه يحظر المساس بهذا الجانب أو انتهاك حرماته، أو الاعتداء على الحقوق الناشئة عن ذلك، تحت أي قصد كان، موضحة أن حرمة المسكن تشمل كل مكان مسوّر أو محاط بأي حاجز، أو مُعدٍّ لاستعماله مأوى.

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