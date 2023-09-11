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استئصال ورم يزن 15 كجم من مريضة في أبها

الفريق الطبي تأكد من سلامة الجهاز البولي

نجح فريق طبي في قسم النساء والولادة بمستشفى أبها للولادة والأطفال في إجراء عملية لاستئصال ورم ليفي يبلغ وزنه 15 كجم من مريضة.
وقام الفريق الطبي المختص بفك الالتصاقات من الورم وتحريره واستئصاله، والتأكد من سلامة الجهاز البولي، وذلك دون حدوث مضاعفات تذكر .

واستغرقت العملية قرابة ثلاث ساعات وتكللت بالنجاح، وغادرت المريضة المستشفى بعد المتابعة وهي بصحة جيدة .

فريق طبي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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استئصال ورم يزن 15 كجم من مريضة في أبها
سبق

نجح فريق طبي في قسم النساء والولادة بمستشفى أبها للولادة والأطفال في إجراء عملية لاستئصال ورم ليفي يبلغ وزنه 15 كجم من مريضة.
وقام الفريق الطبي المختص بفك الالتصاقات من الورم وتحريره واستئصاله، والتأكد من سلامة الجهاز البولي، وذلك دون حدوث مضاعفات تذكر .

واستغرقت العملية قرابة ثلاث ساعات وتكللت بالنجاح، وغادرت المريضة المستشفى بعد المتابعة وهي بصحة جيدة .

11 سبتمبر 2020 - 23 محرّم 1442
02:32 PM

استئصال ورم يزن 15 كجم من مريضة في أبها

الفريق الطبي تأكد من سلامة الجهاز البولي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
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نجح فريق طبي في قسم النساء والولادة بمستشفى أبها للولادة والأطفال في إجراء عملية لاستئصال ورم ليفي يبلغ وزنه 15 كجم من مريضة.
وقام الفريق الطبي المختص بفك الالتصاقات من الورم وتحريره واستئصاله، والتأكد من سلامة الجهاز البولي، وذلك دون حدوث مضاعفات تذكر .

واستغرقت العملية قرابة ثلاث ساعات وتكللت بالنجاح، وغادرت المريضة المستشفى بعد المتابعة وهي بصحة جيدة .

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