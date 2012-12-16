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"الحربي " يستقبل قنصل السودان بالرياض ويبحثان الموضوعات المتعلقة بالجالية السودانية

جرى خلال اللقاء مناقشة بعض القضايا العمالية ذات الاهتمام المشترك

استقبل مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد بن عبدالله الحربي صباح اليوم الأربعاء قنصل جمهورية السودان بالرياض المستشار أنور حسن علي، والوفد المرافق له "العميد عبدالرحمن الحاج محمد "المستشار الفني"، والسيد عمر أبوبكر "نائب القنصل "

جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والموضوعات المتعلقة بالجالية السودانية في العاصمة الرياض كما تم التطرق إلى مناقشة بعض القضايا العمالية الأخرى.

وفي نهاية اللقاء شكر الدكتور الحربي القنصل السوداني والوفد المرافق على هذه الزيارة موضحاً أهمية مثل هذه اللقاءات في تعزيز التعاون بين الجانبين.

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"الحربي " يستقبل قنصل السودان بالرياض ويبحثان الموضوعات المتعلقة بالجالية السودانية
سبق

استقبل مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد بن عبدالله الحربي صباح اليوم الأربعاء قنصل جمهورية السودان بالرياض المستشار أنور حسن علي، والوفد المرافق له "العميد عبدالرحمن الحاج محمد "المستشار الفني"، والسيد عمر أبوبكر "نائب القنصل "

جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والموضوعات المتعلقة بالجالية السودانية في العاصمة الرياض كما تم التطرق إلى مناقشة بعض القضايا العمالية الأخرى.

وفي نهاية اللقاء شكر الدكتور الحربي القنصل السوداني والوفد المرافق على هذه الزيارة موضحاً أهمية مثل هذه اللقاءات في تعزيز التعاون بين الجانبين.

16 ديسمبر 2021 - 12 جمادى الأول 1443
12:01 AM

"الحربي " يستقبل قنصل السودان بالرياض ويبحثان الموضوعات المتعلقة بالجالية السودانية

جرى خلال اللقاء مناقشة بعض القضايا العمالية ذات الاهتمام المشترك

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقبل مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد بن عبدالله الحربي صباح اليوم الأربعاء قنصل جمهورية السودان بالرياض المستشار أنور حسن علي، والوفد المرافق له "العميد عبدالرحمن الحاج محمد "المستشار الفني"، والسيد عمر أبوبكر "نائب القنصل "

جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والموضوعات المتعلقة بالجالية السودانية في العاصمة الرياض كما تم التطرق إلى مناقشة بعض القضايا العمالية الأخرى.

وفي نهاية اللقاء شكر الدكتور الحربي القنصل السوداني والوفد المرافق على هذه الزيارة موضحاً أهمية مثل هذه اللقاءات في تعزيز التعاون بين الجانبين.

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