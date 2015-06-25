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مسؤول إثيوبي يعترف بمقتل 64 شخصًا في قصف الجيش لسوق "تيغراي"

"أتسباها" أشار إلى استمرار جمع المعلومات من أسر الضحايا

اعترف مولو أتسباها المستشار في الإدارة الانتقالية لإقليم تيغراي الإثيوبي، اليوم (الخميس)، بقُتل 64 شخصًا على الأقلّ وإصابة 180 آخرين في سوق توغوغا في تيغراي، الذي قصفه الجيش الإثيوبي الثلاثاء الماضي.

وأشار "أتسباها" إلى حصيلة كبيرة من الخسائر في الأرواح، مبينًا أنها تستند إلى أرقام مؤقتة جمعت من قادة محليين وسكان توغوغا.

وأوضح أن جمع المعلومات من عائلات الضحايا يتواصل؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وأدانت الأمم المتحدة عملية القصف الدامية، وطالبت بفتح تحقيق سريع في هذا الهجوم وما أعقبه من حرمان الضحايا من تلقّي العلاج الطبي، كما دان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الضربة الجوية.

الرئيسية/ أخبار العالم

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مسؤول إثيوبي يعترف بمقتل 64 شخصًا في قصف الجيش لسوق "تيغراي"
سبق

اعترف مولو أتسباها المستشار في الإدارة الانتقالية لإقليم تيغراي الإثيوبي، اليوم (الخميس)، بقُتل 64 شخصًا على الأقلّ وإصابة 180 آخرين في سوق توغوغا في تيغراي، الذي قصفه الجيش الإثيوبي الثلاثاء الماضي.

وأشار "أتسباها" إلى حصيلة كبيرة من الخسائر في الأرواح، مبينًا أنها تستند إلى أرقام مؤقتة جمعت من قادة محليين وسكان توغوغا.

وأوضح أن جمع المعلومات من عائلات الضحايا يتواصل؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وأدانت الأمم المتحدة عملية القصف الدامية، وطالبت بفتح تحقيق سريع في هذا الهجوم وما أعقبه من حرمان الضحايا من تلقّي العلاج الطبي، كما دان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الضربة الجوية.

24 يونيو 2021 - 14 ذو القعدة 1442
09:46 PM

مسؤول إثيوبي يعترف بمقتل 64 شخصًا في قصف الجيش لسوق "تيغراي"

"أتسباها" أشار إلى استمرار جمع المعلومات من أسر الضحايا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اعترف مولو أتسباها المستشار في الإدارة الانتقالية لإقليم تيغراي الإثيوبي، اليوم (الخميس)، بقُتل 64 شخصًا على الأقلّ وإصابة 180 آخرين في سوق توغوغا في تيغراي، الذي قصفه الجيش الإثيوبي الثلاثاء الماضي.

وأشار "أتسباها" إلى حصيلة كبيرة من الخسائر في الأرواح، مبينًا أنها تستند إلى أرقام مؤقتة جمعت من قادة محليين وسكان توغوغا.

وأوضح أن جمع المعلومات من عائلات الضحايا يتواصل؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وأدانت الأمم المتحدة عملية القصف الدامية، وطالبت بفتح تحقيق سريع في هذا الهجوم وما أعقبه من حرمان الضحايا من تلقّي العلاج الطبي، كما دان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الضربة الجوية.

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