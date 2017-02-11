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الأرصاد تنبّه من سحب ممطرة على نجران.. والمدني يحذّر

تُصحب بنشاط في الرياح السطحية وتستمر حتى 9 مساء

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة نجران، تُصحب بنشاط في الرياح السطحية، تشمل مدينة نجران ومحافظات: (بدر الجنوب، وحبونا، ويدمة)؛ مبينةً أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ9 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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الأرصاد تنبّه من سحب ممطرة على نجران.. والمدني يحذّر
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة نجران، تُصحب بنشاط في الرياح السطحية، تشمل مدينة نجران ومحافظات: (بدر الجنوب، وحبونا، ويدمة)؛ مبينةً أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ9 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

11 فبراير 2020 - 17 جمادى الآخر 1441
08:51 AM

الأرصاد تنبّه من سحب ممطرة على نجران.. والمدني يحذّر

تُصحب بنشاط في الرياح السطحية وتستمر حتى 9 مساء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة نجران، تُصحب بنشاط في الرياح السطحية، تشمل مدينة نجران ومحافظات: (بدر الجنوب، وحبونا، ويدمة)؛ مبينةً أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ9 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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