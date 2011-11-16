في قمة تصفيات مونديال 2022 : الأرجنتين لحسم "السوبر كلاسيكو" أمام البرازيل

الصديقان نجما باريس سان جرمان ميسي ونيمار وجهًا لوجه مجددًا

وتُمني الأرجنتين النفس بحسم "السوبر كلاسيكو" أمام ضيفها وغريمها التقليدي المنتخب البرازيلي عندما يلتقيان غدًا في سان خوان في الجولة الرابعة عشرة من التصفيات الأمريكية الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022 في كرة القدم، وذلك لقطع خطوة كبيرة نحو النهائيات إن لم يكن لبلوغها.



وتحتل الأرجنتين المركز الثاني برصيد 28 نقطة بفارق 6 نقاط خلف البرازيل، التي ضمنت أولى البطاقات إلى النهائيات عن أمريكا الجنوبية، علمًا بأنهما يملكان مباراة مؤجلة بينهما توقفت بعد خمس دقائق من بدايتها في الخامس من سبتمبر الماضي بسبب اقتحام ممثلين من السلطات الصحية البرازيلية ملعب "كورينثيانز" بسبب مخالفة الضيوف لبروتوكولات فيروس كورونا.



ويمكن للأرجنتين اللحاق بركب المتأهلين إلى المونديال في حال فوزها وعدم فوز منتخبين من الثلاثي الذي يتقاسم المركز الرابع برصيد 16 نقطة وهم تشيلي وكولومبيا والأوروغواي.



وتلعب تشيلي مع ضيفتها الإكوادور، وكولومبيا مع ضيفتها الباراغواي، فيما تحل الأوروغواي ضيفة على بوليفيا.



ويتأهل من تصفيات أمريكا الجنوبية أول أربعة منتخبات مباشرة إلى نهائيات كأس العالم، فيما يخوض الخامس ملحقًا فاصلاً.

وبالعودة إلى قمة الثلاثاء، يلتقي الصديقان نجما باريس سان جرمان الفرنسي ليونيل ميسي ونيمار وجهًا لوجه مجددًا بعد نحو خمسة أسابيع على المواجهة التي توقفت بعد 5 دقائق من بدايتها وأكثر من ثلاثة أشهر على المباراة النهائية لكأس كوبا أمريكا التي حسمتها الأرجنتين في صالحها على أرض غريمها التقليدي البرازيلي بهدف وحيد.



ورفعت الأرجنتين عدد مبارياتها المتتالية دون خسارة إلى 26 مباراة وترغب في تعزيزها، لكن المهمة لن تكون سهلة أمام البرازيل.