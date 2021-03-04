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منح الرقيب "الغامدي" ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية بعد تبرعه بالدم 63 مرة

عقب صدور الموافقة السامية

صدرت الموافقة السامية على منح الرقيب وائل بن علي الغامدي ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية؛ لقاء تبرعه بالدم 63 مرة.

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منح الرقيب "الغامدي" ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية بعد تبرعه بالدم 63 مرة
سبق

صدرت الموافقة السامية على منح الرقيب وائل بن علي الغامدي ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية؛ لقاء تبرعه بالدم 63 مرة.

04 مارس 2021 - 20 رجب 1442
03:23 PM

منح الرقيب "الغامدي" ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية بعد تبرعه بالدم 63 مرة

عقب صدور الموافقة السامية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صدرت الموافقة السامية على منح الرقيب وائل بن علي الغامدي ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية؛ لقاء تبرعه بالدم 63 مرة.

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