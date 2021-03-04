صدرت الموافقة السامية على منح الرقيب وائل بن علي الغامدي ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية؛ لقاء تبرعه بالدم 63 مرة.
منح الرقيب "الغامدي" ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية بعد تبرعه بالدم 63 مرة
عقب صدور الموافقة السامية
صدرت الموافقة السامية على منح الرقيب وائل بن علي الغامدي ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية؛ لقاء تبرعه بالدم 63 مرة.
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منح الرقيب "الغامدي" ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية بعد تبرعه بالدم 63 مرةوكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-03-04
04 مارس 2021 - 20 رجب 1442
03:23 PM
منح الرقيب "الغامدي" ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية بعد تبرعه بالدم 63 مرة
عقب صدور الموافقة السامية
صدرت الموافقة السامية على منح الرقيب وائل بن علي الغامدي ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية؛ لقاء تبرعه بالدم 63 مرة.
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