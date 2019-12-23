النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الفيصل" : أبطالنا يثبتون تميزهم وقدرتهم على الإنجاز

بعد تحقيق حامدي والقحطاني ذهبيتي آسيا

قدم الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، التهنئة لطارق حامدي وسلطان القحطاني، ثنائي المنتخب السعودي للكاراتيه، بعد تحقيقهما ميداليتين ذهبيتين في البطولة الآسيوية، لدرجتي الأول والشباب.

وقال "الفيصل" عبر حسابه الرسمي في "تويتر" : "أبطالنا يثبتون تميزهم وقدرتهم على الإنجاز.. مبروك لبطلنا طارق حامدي ونجمنا الشاب سلطان القحطاني، حصولهما على الميدالية الذهبية.. ومبروك لزملائهم الميداليات الفضية والبرونزية في النهائيات الآسيوية.. كل الأمنيات بالمزيد من التوفيق والنجاح".

وحقق طارق حامدي لاعب المنتخب السعودي الأول للكاراتيه، أمس الأربعاء، الميدالية الذهبية في "منافسات القتال" وزن 84 كجم في بطولة آسيا (19)، للناشئين والشباب والـ(17) تحت 21 سنة والكبار في كازاخستان، وذلك بعد فوزه على منافسه الإيراني بنتيجة (4-0)، الأربعاء.
فيما تمكن سلطان القحطاني لاعب الأخضر لدرجة الشباب، من الحصول على الميدالية الذهبية في "منافسات القتال" تحت وزن 55 كجم.
وحصد المنتخب السعودي للكاراتيه بجميع فئاته 19 ميدالية آسيوية، كأكبر حصيلة في تاريخ الأخضر.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"الفيصل" : أبطالنا يثبتون تميزهم وقدرتهم على الإنجاز
سبق

قدم الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، التهنئة لطارق حامدي وسلطان القحطاني، ثنائي المنتخب السعودي للكاراتيه، بعد تحقيقهما ميداليتين ذهبيتين في البطولة الآسيوية، لدرجتي الأول والشباب.

وقال "الفيصل" عبر حسابه الرسمي في "تويتر" : "أبطالنا يثبتون تميزهم وقدرتهم على الإنجاز.. مبروك لبطلنا طارق حامدي ونجمنا الشاب سلطان القحطاني، حصولهما على الميدالية الذهبية.. ومبروك لزملائهم الميداليات الفضية والبرونزية في النهائيات الآسيوية.. كل الأمنيات بالمزيد من التوفيق والنجاح".

وحقق طارق حامدي لاعب المنتخب السعودي الأول للكاراتيه، أمس الأربعاء، الميدالية الذهبية في "منافسات القتال" وزن 84 كجم في بطولة آسيا (19)، للناشئين والشباب والـ(17) تحت 21 سنة والكبار في كازاخستان، وذلك بعد فوزه على منافسه الإيراني بنتيجة (4-0)، الأربعاء.
فيما تمكن سلطان القحطاني لاعب الأخضر لدرجة الشباب، من الحصول على الميدالية الذهبية في "منافسات القتال" تحت وزن 55 كجم.
وحصد المنتخب السعودي للكاراتيه بجميع فئاته 19 ميدالية آسيوية، كأكبر حصيلة في تاريخ الأخضر.

23 ديسمبر 2021 - 19 جمادى الأول 1443
12:25 AM

"الفيصل" : أبطالنا يثبتون تميزهم وقدرتهم على الإنجاز

بعد تحقيق حامدي والقحطاني ذهبيتي آسيا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
173

قدم الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، التهنئة لطارق حامدي وسلطان القحطاني، ثنائي المنتخب السعودي للكاراتيه، بعد تحقيقهما ميداليتين ذهبيتين في البطولة الآسيوية، لدرجتي الأول والشباب.

وقال "الفيصل" عبر حسابه الرسمي في "تويتر" : "أبطالنا يثبتون تميزهم وقدرتهم على الإنجاز.. مبروك لبطلنا طارق حامدي ونجمنا الشاب سلطان القحطاني، حصولهما على الميدالية الذهبية.. ومبروك لزملائهم الميداليات الفضية والبرونزية في النهائيات الآسيوية.. كل الأمنيات بالمزيد من التوفيق والنجاح".

وحقق طارق حامدي لاعب المنتخب السعودي الأول للكاراتيه، أمس الأربعاء، الميدالية الذهبية في "منافسات القتال" وزن 84 كجم في بطولة آسيا (19)، للناشئين والشباب والـ(17) تحت 21 سنة والكبار في كازاخستان، وذلك بعد فوزه على منافسه الإيراني بنتيجة (4-0)، الأربعاء.
فيما تمكن سلطان القحطاني لاعب الأخضر لدرجة الشباب، من الحصول على الميدالية الذهبية في "منافسات القتال" تحت وزن 55 كجم.
وحصد المنتخب السعودي للكاراتيه بجميع فئاته 19 ميدالية آسيوية، كأكبر حصيلة في تاريخ الأخضر.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,796
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,923
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,550
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,466

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة