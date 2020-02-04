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بدر بن عبدالله: اتفاقيات اليوم لـ "المدينة الإعلامية" حزمة أولى .. والقادم أجمل

دعا أصحاب المشاريع الطموحة الصغيرة والمتوسطة والكبيرة إلى الانضمام

دعا وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، أصحاب المشاريع الطموحة سواءً الصغيرة منها والمتوسطة والكبيرة، إلى الانضمام إلى مشروع "المدينة الإعلامية"، مؤكداً أنها محفزة للإبداع في التقنية والإعلام والثقافة، ومرحبة بكل الأفكار الملهمة، مشيراً إلى أن اتفاقيات اليوم حزمة أولى وأن القادم أجمل.

وقال وزير الثقافة: وقّعت اليوم، مع السيد جيري لي؛ العضو المنتدب في صندوق eWTP Arabia الاستثماري، وشركة علي كلاود التابعة لمجموعة علي بابا، على تأسيس مقر جديد للصندوق في #المدينة_الإعلامية. خطوة أولى مهمة لتعزيز شراكاتنا وجذب المبدعين من جميع أنحاء العالم.

وأضاف: وقعت مع أخي وليد آل إبراهيم؛ رئيس مجلس إدارة @mbc_group؛ المجموعة الأضخم في العالم العربي، اتفاقية لإنشاء مقر جديد للمجموعة في #المدينة_الإعلامية.

وأردف وزير الثقافة: وقعت مع الأستاذ @aalrashed اتفاقية لإنشاء مركز جديد لشبكة @AlArabiya، و@AlHadath ، الإخبارية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في #المدينة_الإعلامية مزوداً بأحدث التجهيزات والأدوات والتقنيات في الصناعة الإعلامية.

وتابع الأمير "بدر": ستبدأ المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق؛ إحدى مجموعات النشر المتكاملة الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالعمل على تأسيس مقر رئيس لها في #المدينة_الإعلامية.

وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود المدينة الإعلامية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بدر بن عبدالله: اتفاقيات اليوم لـ "المدينة الإعلامية" حزمة أولى .. والقادم أجمل
سبق

دعا وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، أصحاب المشاريع الطموحة سواءً الصغيرة منها والمتوسطة والكبيرة، إلى الانضمام إلى مشروع "المدينة الإعلامية"، مؤكداً أنها محفزة للإبداع في التقنية والإعلام والثقافة، ومرحبة بكل الأفكار الملهمة، مشيراً إلى أن اتفاقيات اليوم حزمة أولى وأن القادم أجمل.

وقال وزير الثقافة: وقّعت اليوم، مع السيد جيري لي؛ العضو المنتدب في صندوق eWTP Arabia الاستثماري، وشركة علي كلاود التابعة لمجموعة علي بابا، على تأسيس مقر جديد للصندوق في #المدينة_الإعلامية. خطوة أولى مهمة لتعزيز شراكاتنا وجذب المبدعين من جميع أنحاء العالم.

وأضاف: وقعت مع أخي وليد آل إبراهيم؛ رئيس مجلس إدارة @mbc_group؛ المجموعة الأضخم في العالم العربي، اتفاقية لإنشاء مقر جديد للمجموعة في #المدينة_الإعلامية.

وأردف وزير الثقافة: وقعت مع الأستاذ @aalrashed اتفاقية لإنشاء مركز جديد لشبكة @AlArabiya، و@AlHadath ، الإخبارية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في #المدينة_الإعلامية مزوداً بأحدث التجهيزات والأدوات والتقنيات في الصناعة الإعلامية.

وتابع الأمير "بدر": ستبدأ المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق؛ إحدى مجموعات النشر المتكاملة الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالعمل على تأسيس مقر رئيس لها في #المدينة_الإعلامية.

04 فبراير 2020 - 10 جمادى الآخر 1441
01:59 PM

بدر بن عبدالله: اتفاقيات اليوم لـ "المدينة الإعلامية" حزمة أولى .. والقادم أجمل

دعا أصحاب المشاريع الطموحة الصغيرة والمتوسطة والكبيرة إلى الانضمام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعا وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، أصحاب المشاريع الطموحة سواءً الصغيرة منها والمتوسطة والكبيرة، إلى الانضمام إلى مشروع "المدينة الإعلامية"، مؤكداً أنها محفزة للإبداع في التقنية والإعلام والثقافة، ومرحبة بكل الأفكار الملهمة، مشيراً إلى أن اتفاقيات اليوم حزمة أولى وأن القادم أجمل.

وقال وزير الثقافة: وقّعت اليوم، مع السيد جيري لي؛ العضو المنتدب في صندوق eWTP Arabia الاستثماري، وشركة علي كلاود التابعة لمجموعة علي بابا، على تأسيس مقر جديد للصندوق في #المدينة_الإعلامية. خطوة أولى مهمة لتعزيز شراكاتنا وجذب المبدعين من جميع أنحاء العالم.

وأضاف: وقعت مع أخي وليد آل إبراهيم؛ رئيس مجلس إدارة @mbc_group؛ المجموعة الأضخم في العالم العربي، اتفاقية لإنشاء مقر جديد للمجموعة في #المدينة_الإعلامية.

وأردف وزير الثقافة: وقعت مع الأستاذ @aalrashed اتفاقية لإنشاء مركز جديد لشبكة @AlArabiya، و@AlHadath ، الإخبارية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في #المدينة_الإعلامية مزوداً بأحدث التجهيزات والأدوات والتقنيات في الصناعة الإعلامية.

وتابع الأمير "بدر": ستبدأ المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق؛ إحدى مجموعات النشر المتكاملة الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالعمل على تأسيس مقر رئيس لها في #المدينة_الإعلامية.

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