الوباء يواصل انتشاره.. هنا آخر إحصائيات "كورونا" حول العالم

تصدُّر الولايات المتحدة دول العالم في عدد الإصابات تليها الهند والبرازيل

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 85.2 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس، إلى مليون و846677 وفاة.

وتمّ تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وتصدّرت الولايات المتحدة دول العالم في عدد الإصابات، تليها الهند والبرازيل وروسيا.