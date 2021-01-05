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الوباء يواصل انتشاره.. هنا آخر إحصائيات "كورونا" حول العالم

تصدُّر الولايات المتحدة دول العالم في عدد الإصابات تليها الهند والبرازيل

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 85.2 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس، إلى مليون و846677 وفاة.

وتمّ تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وتصدّرت الولايات المتحدة دول العالم في عدد الإصابات، تليها الهند والبرازيل وروسيا.

فيروس كورونا الجديد

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الوباء يواصل انتشاره.. هنا آخر إحصائيات "كورونا" حول العالم
سبق

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 85.2 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس، إلى مليون و846677 وفاة.

وتمّ تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وتصدّرت الولايات المتحدة دول العالم في عدد الإصابات، تليها الهند والبرازيل وروسيا.

05 يناير 2021 - 21 جمادى الأول 1442
08:54 AM

الوباء يواصل انتشاره.. هنا آخر إحصائيات "كورونا" حول العالم

تصدُّر الولايات المتحدة دول العالم في عدد الإصابات تليها الهند والبرازيل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 85.2 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس، إلى مليون و846677 وفاة.

وتمّ تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وتصدّرت الولايات المتحدة دول العالم في عدد الإصابات، تليها الهند والبرازيل وروسيا.

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