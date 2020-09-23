وقال الملك عبر موقع "تويتر": "في ذكرى اليوم الوطني نفتخر بوطن عظيم، ومواطنين أوفياء. ونحمد الله على ما مَنّ به علينا من أمن واستقرار، ولحمة وطنية، كان لكم ولآبائكم من قبلكم دور كبير في ترسيخها، متطلعين لمستقبل أجمل بسواعد أبنائنا وبناتنا. حفظ الله وطننا من كل مكروه".

خادم الحرمين يهنئ المواطنين: في ذكرى اليوم الوطني نفتخر بوطن عظيم ومواطنين أوفياء صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-09-23 وجَّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود التهنئة للمواطنين؛ بمناسبة اليوم الوطني الـ90. وقال الملك عبر موقع "تويتر": "في ذكرى اليوم الوطني نفتخر بوطن عظيم، ومواطنين أوفياء. ونحمد الله على ما مَنّ به علينا من أمن واستقرار، ولحمة وطنية، كان لكم ولآبائكم من قبلكم دور كبير في ترسيخها، متطلعين لمستقبل أجمل بسواعد أبنائنا وبناتنا. حفظ الله وطننا من كل مكروه".

23 سبتمبر 2020 - 6 صفر 1442 09:44 PM

خادم الحرمين يهنئ المواطنين: في ذكرى اليوم الوطني نفتخر بوطن عظيم ومواطنين أوفياء قال: نحمد الله على ما مَنّ به علينا من أمن واستقرار ولحمة وطنية





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وجَّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود التهنئة للمواطنين؛ بمناسبة اليوم الوطني الـ90.

وقال الملك عبر موقع "تويتر": "في ذكرى اليوم الوطني نفتخر بوطن عظيم، ومواطنين أوفياء. ونحمد الله على ما مَنّ به علينا من أمن واستقرار، ولحمة وطنية، كان لكم ولآبائكم من قبلكم دور كبير في ترسيخها، متطلعين لمستقبل أجمل بسواعد أبنائنا وبناتنا. حفظ الله وطننا من كل مكروه".