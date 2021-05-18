مصر ترسل مساعدات طبية لدعم الفلسطينين بقطاع غزة

أعلنت وزيرة الصحة والسكان المصرية الدكتورة هالة زايد عن إرسال 65 طنًا من الأدوية والمستلزمات الطبية بقيمة 14 مليون جنيه إلى فلسطين لدعم المصابين في قطاع غزة، وذلك بالتزامن مع تطورات الوضع الراهن هناك.

وأوضحت الوزيرة، في بيان يوم أمس، أنه جُهزت مستشفيات بئر العبد النموذجي والعريش العام والشيخ زويد المركزي بمحافظة شمال سيناء لاستقبال المصابين من فلسطين عبر معبر رفح البري، وإرسال 165 سيارة إسعاف مجهزة بعناية مركزة وجهاز تنفس صناعي بالإضافة إلى أدوية ومستلزمات طبية.