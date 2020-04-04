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"سناب الداخلية" يؤكّد ضبط المتهم بدهس ووفاة رجل مرور بالرياض

"سبق" انفردت بالخبر أمس.. حاول الاختباء ونزع لوحات المركبة

تمكّنت شرطة منطقة الرياض؛ ممثلة بشعبة التحريات والبحث الجنائي، من القبض على أحد الأشخاص؛ يبلغ من العمر 23 عاماً، دهس أحد رجال المرور في أثناء تأدية عمله بإحدى النقاط المرورية بغرب الرياض، أمس الجمعة؛ ما تسبّب في وفاته.

وبث "سناب الداخلية" مقطع فيديو لحظة القبض على الجاني بعد أن قام بالهروب من موقع الحادث بإحدى الشقق السكنية بحي لبن- غربي الرياض، كما ضبطت المركبة بعد أن حاول إخفاءها وقام بإزالة اللوحات، وجارٍ إحالته إلى جهة الاختصاص لإكمال التحقيقات، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.

وكانت "سبق"، قد انفردت بنشر تفاصيل القضية تحت عنوان مصادر "سبق": "القبض على سائق سيارة دهس رجلَيْ مرور غرب الرياض".

شرطة الرياض دهس رجل أمن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سناب الداخلية" يؤكّد ضبط المتهم بدهس ووفاة رجل مرور بالرياض
سبق

تمكّنت شرطة منطقة الرياض؛ ممثلة بشعبة التحريات والبحث الجنائي، من القبض على أحد الأشخاص؛ يبلغ من العمر 23 عاماً، دهس أحد رجال المرور في أثناء تأدية عمله بإحدى النقاط المرورية بغرب الرياض، أمس الجمعة؛ ما تسبّب في وفاته.

وبث "سناب الداخلية" مقطع فيديو لحظة القبض على الجاني بعد أن قام بالهروب من موقع الحادث بإحدى الشقق السكنية بحي لبن- غربي الرياض، كما ضبطت المركبة بعد أن حاول إخفاءها وقام بإزالة اللوحات، وجارٍ إحالته إلى جهة الاختصاص لإكمال التحقيقات، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.

وكانت "سبق"، قد انفردت بنشر تفاصيل القضية تحت عنوان مصادر "سبق": "القبض على سائق سيارة دهس رجلَيْ مرور غرب الرياض".

04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441
11:15 AM
اخر تعديل
04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441
12:35 PM

"سناب الداخلية" يؤكّد ضبط المتهم بدهس ووفاة رجل مرور بالرياض

"سبق" انفردت بالخبر أمس.. حاول الاختباء ونزع لوحات المركبة

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
19
14,646

تمكّنت شرطة منطقة الرياض؛ ممثلة بشعبة التحريات والبحث الجنائي، من القبض على أحد الأشخاص؛ يبلغ من العمر 23 عاماً، دهس أحد رجال المرور في أثناء تأدية عمله بإحدى النقاط المرورية بغرب الرياض، أمس الجمعة؛ ما تسبّب في وفاته.

وبث "سناب الداخلية" مقطع فيديو لحظة القبض على الجاني بعد أن قام بالهروب من موقع الحادث بإحدى الشقق السكنية بحي لبن- غربي الرياض، كما ضبطت المركبة بعد أن حاول إخفاءها وقام بإزالة اللوحات، وجارٍ إحالته إلى جهة الاختصاص لإكمال التحقيقات، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.

وكانت "سبق"، قد انفردت بنشر تفاصيل القضية تحت عنوان مصادر "سبق": "القبض على سائق سيارة دهس رجلَيْ مرور غرب الرياض".

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