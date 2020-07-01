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شخصيّات إسلاميّة في الهند وبنغلاديش تشيد بقرار المملكة الخاص بالحج

لم يعطل الفريضة مع الحفاظ على صحّة وسلامة الحُجّاج وتحقيق المقاصد

وصفت شخصيات إسلاميّة هنديّة قرار المملكة بإقامة فريضة الحج لهذا العام بأعداد محدودة من المواطنين والمقيمين بمُختلف الجنسيّات داخل المملكة بالقرار الحكيم والمُبارك الذي يُحافظ على صحّة وسلامة الحُجّاج.

وأيد الأمين العام لجمعيّة أهل الحديث بجامو وكشمير الدكتور عبداللطيف الكندي القرار، مؤكداً أنه يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية للحفاظ على النفس وسلامة ضيوف الرحمن وأمنهم وصحّتهم .

من جانبه، أكّد رئيس جمعيّة التوحيد التعليمية مُطيع الرحمن بن عبدالمتين، أن القرار يأتي في إطار الحفاظ على النفس التي أكّد عليها الشرع الحكيم، وأن حكومة المملكة في ظل هذه الجائحة خرجت بالرأي السديد الذي يتوافق مع الشريعة الإسلامية السمحة.

بدوره، أعرب نائب أمين الجمعيّة الإسلاميّة التعليميّة الخيريّة في مومباي فيصل بن عبدالحكيم المدني، عن دعمه لهذا القرار الحكيم بمحدودية الأعداد، وأنه مناسب للظروف الحاليّة ومن ضمن الضروريات الخمس التي جاء بها الشرع الحكيم.

إلى ذلك، وصفت شخصيتان بجمهورية بنجلاديش قرار المملكة بإقامة فريضة الحج لهذا العام بعددٍ محدود جداً من المواطنين والمقيمين بمُختلف الجنسيّات من داخل المملكة، بالقرار المتوافق مع الشريعة الإسلامية الذي يحقق عدم تعطيل الفريضة مع الحفاظ على صحّة وسلامة الحُجّاج وتحقيق المقاصد الشرعية.

وأشاد نائب مدير جامعة دار المعارف الإسلامية محمد فرقان الله خليل، بقرار المملكة وأنه المناسب للظروف الحالية، ويتوافق مع أحكام الشريعة ويحفظ المسلمين؛ لأن ازدحامهم بالمشاعر المقدسة قد يسبب الضرر لهم ولبلاد المسلمين كافة في ظل هذه الجائحة.

من جانبه، أيّد المدير المؤسس لجامعة الخير الإسلامية محمد عبدالمنتقم القرار وقال: "هذا القرار مناسب للظروف الحاليّة ومن ضمن الضروريات الخمس التي جاء بها الشرع الحكيم.

شخصيات إسلاميّة هنديّة فريضة الحج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شخصيّات إسلاميّة في الهند وبنغلاديش تشيد بقرار المملكة الخاص بالحج
سبق

وصفت شخصيات إسلاميّة هنديّة قرار المملكة بإقامة فريضة الحج لهذا العام بأعداد محدودة من المواطنين والمقيمين بمُختلف الجنسيّات داخل المملكة بالقرار الحكيم والمُبارك الذي يُحافظ على صحّة وسلامة الحُجّاج.

وأيد الأمين العام لجمعيّة أهل الحديث بجامو وكشمير الدكتور عبداللطيف الكندي القرار، مؤكداً أنه يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية للحفاظ على النفس وسلامة ضيوف الرحمن وأمنهم وصحّتهم .

من جانبه، أكّد رئيس جمعيّة التوحيد التعليمية مُطيع الرحمن بن عبدالمتين، أن القرار يأتي في إطار الحفاظ على النفس التي أكّد عليها الشرع الحكيم، وأن حكومة المملكة في ظل هذه الجائحة خرجت بالرأي السديد الذي يتوافق مع الشريعة الإسلامية السمحة.

بدوره، أعرب نائب أمين الجمعيّة الإسلاميّة التعليميّة الخيريّة في مومباي فيصل بن عبدالحكيم المدني، عن دعمه لهذا القرار الحكيم بمحدودية الأعداد، وأنه مناسب للظروف الحاليّة ومن ضمن الضروريات الخمس التي جاء بها الشرع الحكيم.

إلى ذلك، وصفت شخصيتان بجمهورية بنجلاديش قرار المملكة بإقامة فريضة الحج لهذا العام بعددٍ محدود جداً من المواطنين والمقيمين بمُختلف الجنسيّات من داخل المملكة، بالقرار المتوافق مع الشريعة الإسلامية الذي يحقق عدم تعطيل الفريضة مع الحفاظ على صحّة وسلامة الحُجّاج وتحقيق المقاصد الشرعية.

وأشاد نائب مدير جامعة دار المعارف الإسلامية محمد فرقان الله خليل، بقرار المملكة وأنه المناسب للظروف الحالية، ويتوافق مع أحكام الشريعة ويحفظ المسلمين؛ لأن ازدحامهم بالمشاعر المقدسة قد يسبب الضرر لهم ولبلاد المسلمين كافة في ظل هذه الجائحة.

من جانبه، أيّد المدير المؤسس لجامعة الخير الإسلامية محمد عبدالمنتقم القرار وقال: "هذا القرار مناسب للظروف الحاليّة ومن ضمن الضروريات الخمس التي جاء بها الشرع الحكيم.

01 يوليو 2020 - 10 ذو القعدة 1441
02:16 PM

شخصيّات إسلاميّة في الهند وبنغلاديش تشيد بقرار المملكة الخاص بالحج

لم يعطل الفريضة مع الحفاظ على صحّة وسلامة الحُجّاج وتحقيق المقاصد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وصفت شخصيات إسلاميّة هنديّة قرار المملكة بإقامة فريضة الحج لهذا العام بأعداد محدودة من المواطنين والمقيمين بمُختلف الجنسيّات داخل المملكة بالقرار الحكيم والمُبارك الذي يُحافظ على صحّة وسلامة الحُجّاج.

وأيد الأمين العام لجمعيّة أهل الحديث بجامو وكشمير الدكتور عبداللطيف الكندي القرار، مؤكداً أنه يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية للحفاظ على النفس وسلامة ضيوف الرحمن وأمنهم وصحّتهم .

من جانبه، أكّد رئيس جمعيّة التوحيد التعليمية مُطيع الرحمن بن عبدالمتين، أن القرار يأتي في إطار الحفاظ على النفس التي أكّد عليها الشرع الحكيم، وأن حكومة المملكة في ظل هذه الجائحة خرجت بالرأي السديد الذي يتوافق مع الشريعة الإسلامية السمحة.

بدوره، أعرب نائب أمين الجمعيّة الإسلاميّة التعليميّة الخيريّة في مومباي فيصل بن عبدالحكيم المدني، عن دعمه لهذا القرار الحكيم بمحدودية الأعداد، وأنه مناسب للظروف الحاليّة ومن ضمن الضروريات الخمس التي جاء بها الشرع الحكيم.

إلى ذلك، وصفت شخصيتان بجمهورية بنجلاديش قرار المملكة بإقامة فريضة الحج لهذا العام بعددٍ محدود جداً من المواطنين والمقيمين بمُختلف الجنسيّات من داخل المملكة، بالقرار المتوافق مع الشريعة الإسلامية الذي يحقق عدم تعطيل الفريضة مع الحفاظ على صحّة وسلامة الحُجّاج وتحقيق المقاصد الشرعية.

وأشاد نائب مدير جامعة دار المعارف الإسلامية محمد فرقان الله خليل، بقرار المملكة وأنه المناسب للظروف الحالية، ويتوافق مع أحكام الشريعة ويحفظ المسلمين؛ لأن ازدحامهم بالمشاعر المقدسة قد يسبب الضرر لهم ولبلاد المسلمين كافة في ظل هذه الجائحة.

من جانبه، أيّد المدير المؤسس لجامعة الخير الإسلامية محمد عبدالمنتقم القرار وقال: "هذا القرار مناسب للظروف الحاليّة ومن ضمن الضروريات الخمس التي جاء بها الشرع الحكيم.

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