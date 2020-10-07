النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

‫ النيابة العامة تأمر بتوقيف وافد بمنطقة مكة المكرمة قام بربط طفل وتعذيبه بسوط

أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناءً على ما تم رصده في مركز الرصد النيابي من قيام شخص بربط طفل والاعتداء عليه بضربه بسوط، فقد صدر بشأنه توجيه معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بتحريك الدعوى الجزائية بحقه.

وبناء على ذلك فقد تم تحديد هوية المذكور واتضح أنه وافد يقيم في مكة المكرمة، فتم القبض عليه بعد التحقق من كونه المعني بالإجراء، ومباشرة إجراءات التحقيق تجاهه والأمر بتوقيفه.

وأوضح المصدر أن للطفل حماية جنائية تتمثل في حرمة الاعتداء عليه وتعنيفه، طبقاً لنظامي حماية الطفل والحماية من الإيذاء.

وشدد المصدر المسؤول أن النيابة العامة تقف بحزم تام تجاه كافة السلوكيات المنطوية على ما يمس حقوق الطفل أو ينتهكها وتُشكّل جريمة، ومباشرة إجراءات الدعوى الجزائية في هذا الشأن تحت طائلة العقوبات المقررة لذلك نظاماً، وفقاً لاختصاصها بموجب المادتين (١٥-١٧) من نظام الإجراءات الجزائية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
‫ النيابة العامة تأمر بتوقيف وافد بمنطقة مكة المكرمة قام بربط طفل وتعذيبه بسوط
سبق

أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناءً على ما تم رصده في مركز الرصد النيابي من قيام شخص بربط طفل والاعتداء عليه بضربه بسوط، فقد صدر بشأنه توجيه معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بتحريك الدعوى الجزائية بحقه.

وبناء على ذلك فقد تم تحديد هوية المذكور واتضح أنه وافد يقيم في مكة المكرمة، فتم القبض عليه بعد التحقق من كونه المعني بالإجراء، ومباشرة إجراءات التحقيق تجاهه والأمر بتوقيفه.

وأوضح المصدر أن للطفل حماية جنائية تتمثل في حرمة الاعتداء عليه وتعنيفه، طبقاً لنظامي حماية الطفل والحماية من الإيذاء.

وشدد المصدر المسؤول أن النيابة العامة تقف بحزم تام تجاه كافة السلوكيات المنطوية على ما يمس حقوق الطفل أو ينتهكها وتُشكّل جريمة، ومباشرة إجراءات الدعوى الجزائية في هذا الشأن تحت طائلة العقوبات المقررة لذلك نظاماً، وفقاً لاختصاصها بموجب المادتين (١٥-١٧) من نظام الإجراءات الجزائية.

07 أكتوبر 2020 - 20 صفر 1442
12:46 AM

‫ النيابة العامة تأمر بتوقيف وافد بمنطقة مكة المكرمة قام بربط طفل وتعذيبه بسوط

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
1
2,377

أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناءً على ما تم رصده في مركز الرصد النيابي من قيام شخص بربط طفل والاعتداء عليه بضربه بسوط، فقد صدر بشأنه توجيه معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بتحريك الدعوى الجزائية بحقه.

وبناء على ذلك فقد تم تحديد هوية المذكور واتضح أنه وافد يقيم في مكة المكرمة، فتم القبض عليه بعد التحقق من كونه المعني بالإجراء، ومباشرة إجراءات التحقيق تجاهه والأمر بتوقيفه.

وأوضح المصدر أن للطفل حماية جنائية تتمثل في حرمة الاعتداء عليه وتعنيفه، طبقاً لنظامي حماية الطفل والحماية من الإيذاء.

وشدد المصدر المسؤول أن النيابة العامة تقف بحزم تام تجاه كافة السلوكيات المنطوية على ما يمس حقوق الطفل أو ينتهكها وتُشكّل جريمة، ومباشرة إجراءات الدعوى الجزائية في هذا الشأن تحت طائلة العقوبات المقررة لذلك نظاماً، وفقاً لاختصاصها بموجب المادتين (١٥-١٧) من نظام الإجراءات الجزائية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,664
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,312
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,538
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,157

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

غسان محمد عسيلان
حينما سقطت الطائرة

حينما سقطت الطائرة

بدر الغامدي
زعم "أردوغان" أن سيقتل مَربَعًا..!

زعم "أردوغان" أن سيقتل مَربَعًا..!

عبدالرحمن المرشد
المعلم فقط..

المعلم فقط..

خالد الشبانة
محمد بن سلمان الرقم الصعب في تاريخ المملكة العربية السعودية

محمد بن سلمان الرقم الصعب في تاريخ المملكة العربية السعودية

د. بشير الصم
أراضٍ مشمسة.. إلى متى..؟!

أراضٍ مشمسة.. إلى متى..؟!

محمد الصيعري
المنازل الاقتصادية نسمعها ولا نراها..!!

المنازل الاقتصادية نسمعها ولا نراها..!!

عبدالرحمن المرشد
يقظة الأمن السعودي تبدد أوهام الملالي

يقظة الأمن السعودي تبدد أوهام الملالي

علي آل شرمة
موضة السكن خارج منزل الأسرة..!!

موضة السكن خارج منزل الأسرة..!!

حسن آل عمير
جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة