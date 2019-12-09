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"الشادي" مكذّبًا شائعة وفاة محمد عبده: بخير ورافقتُه برحلة استجمامه "صور"

قال: الفنان غيّر وجهته للربع الخالي بعد إحيائه حفل أبو ظبي ليوم الإمارات الوطني

كذّب الشاعر الدكتور صالح الشادي، الشائعات التي تداولها نشطاء عن وفاة الفنان محمد عبده.

وقال "الشادي" لـ"سبق": إن الفنان محمد عبده بخير وبصحة جيدة؛ مشيرًا إلى أن "عبده" تَوَجّه إلى الربع الخالي، عقب حفل أبو ظبي باليوم الوطني 48 لدولة الإمارات العربية التي أحياها.

وتابع: "الفنان غيّر وجهة عودته؛ حيث قضى بعض الوقت مع عدد من الأصدقاء للاستجمام، وكنت مرافقًا له في تلك الرحلة".

وكان وسم صور محمد عبده في البر، قد تزامنت مع شائعة وفاته التي تَصَدّرت "تويتر"؛ فيما دعا "الشادي" إلى ضرورة توخي الحذر من نشر الشائعات وتحري المصداقية.

الشادي شائعة وفاة محمد عبده

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الشادي" مكذّبًا شائعة وفاة محمد عبده: بخير ورافقتُه برحلة استجمامه "صور"
سبق

كذّب الشاعر الدكتور صالح الشادي، الشائعات التي تداولها نشطاء عن وفاة الفنان محمد عبده.

وقال "الشادي" لـ"سبق": إن الفنان محمد عبده بخير وبصحة جيدة؛ مشيرًا إلى أن "عبده" تَوَجّه إلى الربع الخالي، عقب حفل أبو ظبي باليوم الوطني 48 لدولة الإمارات العربية التي أحياها.

وتابع: "الفنان غيّر وجهة عودته؛ حيث قضى بعض الوقت مع عدد من الأصدقاء للاستجمام، وكنت مرافقًا له في تلك الرحلة".

وكان وسم صور محمد عبده في البر، قد تزامنت مع شائعة وفاته التي تَصَدّرت "تويتر"؛ فيما دعا "الشادي" إلى ضرورة توخي الحذر من نشر الشائعات وتحري المصداقية.

09 ديسمبر 2019 - 12 ربيع الآخر 1441
02:04 PM

"الشادي" مكذّبًا شائعة وفاة محمد عبده: بخير ورافقتُه برحلة استجمامه "صور"

قال: الفنان غيّر وجهته للربع الخالي بعد إحيائه حفل أبو ظبي ليوم الإمارات الوطني

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
15
12,660

كذّب الشاعر الدكتور صالح الشادي، الشائعات التي تداولها نشطاء عن وفاة الفنان محمد عبده.

وقال "الشادي" لـ"سبق": إن الفنان محمد عبده بخير وبصحة جيدة؛ مشيرًا إلى أن "عبده" تَوَجّه إلى الربع الخالي، عقب حفل أبو ظبي باليوم الوطني 48 لدولة الإمارات العربية التي أحياها.

وتابع: "الفنان غيّر وجهة عودته؛ حيث قضى بعض الوقت مع عدد من الأصدقاء للاستجمام، وكنت مرافقًا له في تلك الرحلة".

وكان وسم صور محمد عبده في البر، قد تزامنت مع شائعة وفاته التي تَصَدّرت "تويتر"؛ فيما دعا "الشادي" إلى ضرورة توخي الحذر من نشر الشائعات وتحري المصداقية.

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