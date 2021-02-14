النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
صدر بحقهم أحكام نهائية تراوحت بين السجن لمدد يصل مجموعها إلى ٦٤ عاماً

النيابة العامة تطيح بتشكيل عصابي هرّب أموالاً وذهب إلى خارج المملكة

شرطة الرياض تكشف تفاصيل فيديو الاعتداء على أحد موظفي الحراسات الأمنية

أكدت أن الاعتداء نتيجة خلاف شخصي.. وإحالتهما للتحقيق

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر شبكات التواصل الاجتماعي، يظهر من خلاله اعتداء شخص على أحد موظفي الحراسات الأمنية المدنية أمام مدخل مركز تجاري بمدينة الرياض، فقد تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هوية أطراف القضية، وتبين أن الاعتداء نتيجة خلاف شخصي بينهما وليس كما ادعى حارس الأمن من أن السبب هو عدم التزام المواطن بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شرطة الرياض تكشف تفاصيل فيديو الاعتداء على أحد موظفي الحراسات الأمنية
سبق

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر شبكات التواصل الاجتماعي، يظهر من خلاله اعتداء شخص على أحد موظفي الحراسات الأمنية المدنية أمام مدخل مركز تجاري بمدينة الرياض، فقد تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هوية أطراف القضية، وتبين أن الاعتداء نتيجة خلاف شخصي بينهما وليس كما ادعى حارس الأمن من أن السبب هو عدم التزام المواطن بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة.

14 فبراير 2021 - 2 رجب 1442
06:32 PM
اخر تعديل
14 فبراير 2021 - 2 رجب 1442
08:05 PM

شرطة الرياض تكشف تفاصيل فيديو الاعتداء على أحد موظفي الحراسات الأمنية

أكدت أن الاعتداء نتيجة خلاف شخصي.. وإحالتهما للتحقيق

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
5
16,485

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر شبكات التواصل الاجتماعي، يظهر من خلاله اعتداء شخص على أحد موظفي الحراسات الأمنية المدنية أمام مدخل مركز تجاري بمدينة الرياض، فقد تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هوية أطراف القضية، وتبين أن الاعتداء نتيجة خلاف شخصي بينهما وليس كما ادعى حارس الأمن من أن السبب هو عدم التزام المواطن بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,086
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,506
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,782
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,473

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل التقنُّع ضرورة؟

هل التقنُّع ضرورة؟

مها الجبر
التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

علي آل شرمة
وحدة الجريمة وتعدُّد الجناة!!

وحدة الجريمة وتعدُّد الجناة!!

عبدالمحسن الحارثي
العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

غسان محمد عسيلان
المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

عبدالرحمن المرشد
سفراء ولكن!!

سفراء ولكن!!

عبدالسلام المشيطي
بشِّروا ولا تنفِّروا

بشِّروا ولا تنفِّروا

مها الجبر
سيمفونية فريق القدم!!

سيمفونية فريق القدم!!

عبدالمحسن الحارثي
تحقيق السعودة بوسائل عصرية

تحقيق السعودة بوسائل عصرية

علي آل شرمة
الفاتورة الإلكترونية لحماية المستهلك والاقتصاد

الفاتورة الإلكترونية لحماية المستهلك والاقتصاد

برجس البرجس

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة