العراق يسجل 8635 إصابة جديدة بكورونا و66 حالة وفاة
خلال الساعات الـ24 الماضية
سجّل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 8635 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1740933 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 66 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي الوفيات إلى 19402 وفاة، فيما تم تسجيل 9189 حالة شفاء جديدة ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1556855 حالة.
العراق
فيروس كورونا الجديد
العراق يسجل 8635 إصابة جديدة بكورونا و66 حالة وفاة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-08-11
سجّل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 8635 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1740933 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 66 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي الوفيات إلى 19402 وفاة، فيما تم تسجيل 9189 حالة شفاء جديدة ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1556855 حالة.
11 أغسطس 2021 - 3 محرّم 1443
05:48 PM
اخر تعديل
12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443
01:50 AM
العراق يسجل 8635 إصابة جديدة بكورونا و66 حالة وفاة
خلال الساعات الـ24 الماضية
سجّل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 8635 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1740933 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 66 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي الوفيات إلى 19402 وفاة، فيما تم تسجيل 9189 حالة شفاء جديدة ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1556855 حالة.