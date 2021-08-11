النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

العراق يسجل 8635 إصابة جديدة بكورونا و66 حالة وفاة

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجّل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 8635 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1740933 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 66 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي الوفيات إلى 19402 وفاة، فيما تم تسجيل 9189 حالة شفاء جديدة ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1556855 حالة.

العراق فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
العراق يسجل 8635 إصابة جديدة بكورونا و66 حالة وفاة
سبق

سجّل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 8635 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1740933 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 66 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي الوفيات إلى 19402 وفاة، فيما تم تسجيل 9189 حالة شفاء جديدة ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1556855 حالة.

11 أغسطس 2021 - 3 محرّم 1443
05:48 PM
اخر تعديل
12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443
01:50 AM

العراق يسجل 8635 إصابة جديدة بكورونا و66 حالة وفاة

خلال الساعات الـ24 الماضية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
164

سجّل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 8635 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1740933 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 66 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي الوفيات إلى 19402 وفاة، فيما تم تسجيل 9189 حالة شفاء جديدة ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1556855 حالة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,653
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,326
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,607
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,296

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة