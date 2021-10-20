"أرامكو" تعلن تحديث أسعار البنزين: بنزين 91 بـ1.50 وبنزين 95 بـ2.05

أعلنت أرامكو السعودية أن أسعار البنزين المحدثة ابتداء من 20 أكتوبر 2019م ستكون على النحو الآتي:

بنزين 91: 1.50 ريال لكل لتر، وبنزين 95: 2.05 ريال لكل لتر، وذلك خلال الربع الحالي أكتوبر – ديسمبر 2019م.

وكانت أسعار الربع السابق خلال أشهر يوليو – سبتمبر 2019م كالآتي: بنزين 91: 1.53 ريال لكل لتر، وبنزين 95: 2.18 ريال لكل لتر.

وأفادت أرامكو السعودية بأن ذلك يأتي وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المعتمدة، مشيرة إلى أن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من السعودية إلى الأسواق العالمية.