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"أرامكو" تعلن تحديث أسعار البنزين: بنزين 91 بـ1.50 وبنزين 95 بـ2.05

أعلنت أرامكو السعودية أن أسعار البنزين المحدثة ابتداء من 20 أكتوبر 2019م ستكون على النحو الآتي:

بنزين 91: 1.50 ريال لكل لتر، وبنزين 95: 2.05 ريال لكل لتر، وذلك خلال الربع الحالي أكتوبر – ديسمبر 2019م.

وكانت أسعار الربع السابق خلال أشهر يوليو – سبتمبر 2019م كالآتي: بنزين 91: 1.53 ريال لكل لتر، وبنزين 95: 2.18 ريال لكل لتر.

وأفادت أرامكو السعودية بأن ذلك يأتي وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المعتمدة، مشيرة إلى أن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من السعودية إلى الأسواق العالمية.

أسعار البنزين بنزين 91 بنزين 95 أرامكو السعودية أرامكو

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أرامكو" تعلن تحديث أسعار البنزين: بنزين 91 بـ1.50 وبنزين 95 بـ2.05
سبق

أعلنت أرامكو السعودية أن أسعار البنزين المحدثة ابتداء من 20 أكتوبر 2019م ستكون على النحو الآتي:

بنزين 91: 1.50 ريال لكل لتر، وبنزين 95: 2.05 ريال لكل لتر، وذلك خلال الربع الحالي أكتوبر – ديسمبر 2019م.

وكانت أسعار الربع السابق خلال أشهر يوليو – سبتمبر 2019م كالآتي: بنزين 91: 1.53 ريال لكل لتر، وبنزين 95: 2.18 ريال لكل لتر.

وأفادت أرامكو السعودية بأن ذلك يأتي وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المعتمدة، مشيرة إلى أن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من السعودية إلى الأسواق العالمية.

19 أكتوبر 2019 - 20 صفر 1441
11:33 PM
اخر تعديل
20 أكتوبر 2019 - 21 صفر 1441
12:31 AM

"أرامكو" تعلن تحديث أسعار البنزين: بنزين 91 بـ1.50 وبنزين 95 بـ2.05

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
76
52,901

أعلنت أرامكو السعودية أن أسعار البنزين المحدثة ابتداء من 20 أكتوبر 2019م ستكون على النحو الآتي:

بنزين 91: 1.50 ريال لكل لتر، وبنزين 95: 2.05 ريال لكل لتر، وذلك خلال الربع الحالي أكتوبر – ديسمبر 2019م.

وكانت أسعار الربع السابق خلال أشهر يوليو – سبتمبر 2019م كالآتي: بنزين 91: 1.53 ريال لكل لتر، وبنزين 95: 2.18 ريال لكل لتر.

وأفادت أرامكو السعودية بأن ذلك يأتي وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المعتمدة، مشيرة إلى أن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من السعودية إلى الأسواق العالمية.

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بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,325
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,924
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,023
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,789

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