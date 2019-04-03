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الليلة .. "صعوبات التعلم" تكرّم الفائزين بجائزة التميُّز

للإسهام في دفع المسيرة والتواصل مع الداعمين والمؤسّسين

تقيم الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم، اليوم، حفل تكريم الفائزين بجائزة التميُّز في دورتها السابعة لعام 1440هـ، على مستوى المملكة، بمتابعة الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين الرئيس الفخري للجمعية الذي يوجّه ببذل الجهود كافة لخدمة ذوي صعوبات التعلم وأسرهم مجاناً.

جاءت فكرة هذا التكريم للإسهام في دفع مسيرة التعليم، والتواصل مع الداعمين والمؤسسين.

وتطمح الجمعية إلى تقديم الكثير من البرامج المهمة والأنشطة التي تخدم ذوي صعوبات التعليم، بدعم ومؤازرة الموسرين، والجهات الحكومية والخاصة، والمهتمين بالعمل التطوعي ابتغاء رضاء الله -سبحانه وتعالى-، ثم سعياً لتطوير التلاميذ وأسرهم في شتى المجالات التي تعود عليهم بالنفع والفائدة.

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الليلة .. "صعوبات التعلم" تكرّم الفائزين بجائزة التميُّز
سبق

تقيم الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم، اليوم، حفل تكريم الفائزين بجائزة التميُّز في دورتها السابعة لعام 1440هـ، على مستوى المملكة، بمتابعة الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين الرئيس الفخري للجمعية الذي يوجّه ببذل الجهود كافة لخدمة ذوي صعوبات التعلم وأسرهم مجاناً.

جاءت فكرة هذا التكريم للإسهام في دفع مسيرة التعليم، والتواصل مع الداعمين والمؤسسين.

وتطمح الجمعية إلى تقديم الكثير من البرامج المهمة والأنشطة التي تخدم ذوي صعوبات التعليم، بدعم ومؤازرة الموسرين، والجهات الحكومية والخاصة، والمهتمين بالعمل التطوعي ابتغاء رضاء الله -سبحانه وتعالى-، ثم سعياً لتطوير التلاميذ وأسرهم في شتى المجالات التي تعود عليهم بالنفع والفائدة.

03 إبريل 2019 - 27 رجب 1440
01:39 PM

الليلة .. "صعوبات التعلم" تكرّم الفائزين بجائزة التميُّز

للإسهام في دفع المسيرة والتواصل مع الداعمين والمؤسّسين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تقيم الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم، اليوم، حفل تكريم الفائزين بجائزة التميُّز في دورتها السابعة لعام 1440هـ، على مستوى المملكة، بمتابعة الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين الرئيس الفخري للجمعية الذي يوجّه ببذل الجهود كافة لخدمة ذوي صعوبات التعلم وأسرهم مجاناً.

جاءت فكرة هذا التكريم للإسهام في دفع مسيرة التعليم، والتواصل مع الداعمين والمؤسسين.

وتطمح الجمعية إلى تقديم الكثير من البرامج المهمة والأنشطة التي تخدم ذوي صعوبات التعليم، بدعم ومؤازرة الموسرين، والجهات الحكومية والخاصة، والمهتمين بالعمل التطوعي ابتغاء رضاء الله -سبحانه وتعالى-، ثم سعياً لتطوير التلاميذ وأسرهم في شتى المجالات التي تعود عليهم بالنفع والفائدة.

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