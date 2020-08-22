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"الشباب": إصابة "الشهراني" قطع في الرباط الصليبي للركبة

أعلن نادي "الشباب" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تعرض لاعبه عبدالعزيز الشهراني لقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وكانت الفحوصات التي أجريت لـ"الشهراني"، اليوم السبت، أكدت إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة.


ومن المقرر أن يجري اللاعب عملية جراحية، لم يتم تحديد موعدها حتى الآن.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الشباب": إصابة "الشهراني" قطع في الرباط الصليبي للركبة
سبق

أعلن نادي "الشباب" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تعرض لاعبه عبدالعزيز الشهراني لقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وكانت الفحوصات التي أجريت لـ"الشهراني"، اليوم السبت، أكدت إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة.


ومن المقرر أن يجري اللاعب عملية جراحية، لم يتم تحديد موعدها حتى الآن.

22 أغسطس 2020 - 3 محرّم 1442
07:56 PM

"الشباب": إصابة "الشهراني" قطع في الرباط الصليبي للركبة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن نادي "الشباب" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تعرض لاعبه عبدالعزيز الشهراني لقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وكانت الفحوصات التي أجريت لـ"الشهراني"، اليوم السبت، أكدت إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة.


ومن المقرر أن يجري اللاعب عملية جراحية، لم يتم تحديد موعدها حتى الآن.

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