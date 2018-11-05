وبدأ المصاب حديثه بقوله: "تشرفت اليوم بالسلام على سمو ولي العهد"، فيما شاركه سمو ولي العهد الحديث قائلاً: "أنا اللي لي الشرف مع أحد أبطال الوطن، بطل عظيم وترى الدور الذي يقدمه أكبر مليون مرة من الدور الذي أقدمه أنا، بيّض الله وجهك".

جاء ذلك في مقطع فيديو "سيلفي" متداول صوّره أحد أبطال الجيش الذي تعرض لإصابة، ويتلقى العلاج.

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بالدور الذي يقدمه أبطال الجيش السعودي.

شاهد.. ولي العهد في "سيلفي" مع أحد أبطال الجيش السعودي: دوركم الذي تقدمونه أكبر من دوري عبدالله البرقاوي سبق 2018-11-05 أشاد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بالدور الذي يقدمه أبطال الجيش السعودي. جاء ذلك في مقطع فيديو "سيلفي" متداول صوّره أحد أبطال الجيش الذي تعرض لإصابة، ويتلقى العلاج. وبدأ المصاب حديثه بقوله: "تشرفت اليوم بالسلام على سمو ولي العهد"، فيما شاركه سمو ولي العهد الحديث قائلاً: "أنا اللي لي الشرف مع أحد أبطال الوطن، بطل عظيم وترى الدور الذي يقدمه أكبر مليون مرة من الدور الذي أقدمه أنا، بيّض الله وجهك".

05 نوفمبر 2018 - 27 صفر 1440 05:09 PM

اخر تعديل 07 نوفمبر 2018 - 29 صفر 1440 02:31 PM

شاهد.. ولي العهد في "سيلفي" مع أحد أبطال الجيش السعودي: دوركم الذي تقدمونه أكبر من دوري قال: "أنا لي الشرف أن أكون مع أحد أبطال الوطن"





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أشاد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بالدور الذي يقدمه أبطال الجيش السعودي.

جاء ذلك في مقطع فيديو "سيلفي" متداول صوّره أحد أبطال الجيش الذي تعرض لإصابة، ويتلقى العلاج.

وبدأ المصاب حديثه بقوله: "تشرفت اليوم بالسلام على سمو ولي العهد"، فيما شاركه سمو ولي العهد الحديث قائلاً: "أنا اللي لي الشرف مع أحد أبطال الوطن، بطل عظيم وترى الدور الذي يقدمه أكبر مليون مرة من الدور الذي أقدمه أنا، بيّض الله وجهك".