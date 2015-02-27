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جدة التاريخية.. إغلاق مقهى مخالف يقدم الشيشة

للمرة الثانية.. اتخذت بحقه الإجراءات النظامية

أغلقت بلدية جدة التاريخية، بمشاركة الجهات المعنية، مقهى مخالفًا يقدم الطلبات الداخلية والمعسلات والشيشة.

وقال رئيس البلدية، المهندس سامي ملا، إن المقهى سبق وتم إغلاقه، وعاد لممارسة النشاط بشكل مخالف.

وأضاف، أنه تم رصد مخالفات عدة، ومن أبرزها معاودة ممارسة النشاط دون تصريح، وأغلقت البلدية المنشأة واتخذت الإجراءات النظامية.

وأكد أن أمانة محافظة جدة، تواصل تكثيف جولاتها الميدانية، للتأكد من تطبيق الأنظمة والإجراءات الاحترازية في المنشآت، حفاظًا على الصحة العامة.

وتقدم شكرها لسكان جدة على مشاركتهم في حماية الصحة العامة، من خلال التواصل مع الأمانة للتبليغ عن أي ملاحظات عبر بلدي "940".

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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جدة التاريخية.. إغلاق مقهى مخالف يقدم الشيشة
سبق

أغلقت بلدية جدة التاريخية، بمشاركة الجهات المعنية، مقهى مخالفًا يقدم الطلبات الداخلية والمعسلات والشيشة.

وقال رئيس البلدية، المهندس سامي ملا، إن المقهى سبق وتم إغلاقه، وعاد لممارسة النشاط بشكل مخالف.

وأضاف، أنه تم رصد مخالفات عدة، ومن أبرزها معاودة ممارسة النشاط دون تصريح، وأغلقت البلدية المنشأة واتخذت الإجراءات النظامية.

وأكد أن أمانة محافظة جدة، تواصل تكثيف جولاتها الميدانية، للتأكد من تطبيق الأنظمة والإجراءات الاحترازية في المنشآت، حفاظًا على الصحة العامة.

وتقدم شكرها لسكان جدة على مشاركتهم في حماية الصحة العامة، من خلال التواصل مع الأمانة للتبليغ عن أي ملاحظات عبر بلدي "940".

27 فبراير 2021 - 15 رجب 1442
04:58 PM

جدة التاريخية.. إغلاق مقهى مخالف يقدم الشيشة

للمرة الثانية.. اتخذت بحقه الإجراءات النظامية

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
2
1,095

أغلقت بلدية جدة التاريخية، بمشاركة الجهات المعنية، مقهى مخالفًا يقدم الطلبات الداخلية والمعسلات والشيشة.

وقال رئيس البلدية، المهندس سامي ملا، إن المقهى سبق وتم إغلاقه، وعاد لممارسة النشاط بشكل مخالف.

وأضاف، أنه تم رصد مخالفات عدة، ومن أبرزها معاودة ممارسة النشاط دون تصريح، وأغلقت البلدية المنشأة واتخذت الإجراءات النظامية.

وأكد أن أمانة محافظة جدة، تواصل تكثيف جولاتها الميدانية، للتأكد من تطبيق الأنظمة والإجراءات الاحترازية في المنشآت، حفاظًا على الصحة العامة.

وتقدم شكرها لسكان جدة على مشاركتهم في حماية الصحة العامة، من خلال التواصل مع الأمانة للتبليغ عن أي ملاحظات عبر بلدي "940".

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