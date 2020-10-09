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دعوات لتقديم الدوام الدراسي وإلغاء "البدنية والفنية" وإعادة النظر في دوام الإداريين والإداريات

مع صدور استمرار الدراسة عن بعد

مع صدور قرار استمرار ‫التعليم عن بُعد حتى نهاية الفصل الدراسي الأول، طالب العديد من الإداريين والإداريات بإعادة النظر في الحضور اليومي وجعل الحضور مرة واحدة أسبوعيًا أسوة بالمعلمين والمعلمات، وكذلك إعادة النظر في توقيت الدوامين الصباحي والمسائي للمراحل التعليمية الثلاث بتقديمها وتقليص اليوم الدراسي لأربع ساعات، وإلغاء حصص الأسرية والبدنية والفنية.

وطالب العديد من الإداريين والإداريات بجعل دوامهم كالمعلمين والمعلمات يومًا واحدًا في الأسبوع، ويكون بالتناوب طوال أيام الأسبوع؛ لارتباط أعمالهم بالطلاب والطالبات، وإلا فما الجدوى من الدوام، وذلك حفاظًا على صحتهم وصحة الجميع.

وجدد عددٌ من أولياء الأمور والتربويين المطالبة بتقديم الدوام للمرحلة المتوسطة والثانوية إلى الساعة السابعة صباحًا، حتى الساعة الحادية عشرة صباحًا، وبعدها المرحلة الابتدائية حتى الساعة 3 عصرًا ، أو من الساعة 8 إلى 12 ظهرًا وذلك لتخفيف الضغط عليهم من طول الدوام لمن لديه أبناء في المراحل الدراسية الثلاث، مع إلغاء الدروس البدنية والأسرية والفنية، أو جعل المراحل التعليـمية الثلاث في توقيت واحد صباحًا.

وقال التربوي محمد العمودي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي في "تويتر": "لماذا لا إعفاء للإداريين والإداريات من الحضور اليومي وجعل دوام المتوسط والثانوي من الساعة 8ص إلى الساعة 12م، فيما الابتدائي من الساعة 1م إلى الساعة 5م وإلغاء حصص الأسرية والبدنية والفنية.

واقترح التربوي عماد الشريف عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قبل صدور القرار، في حالة استمرار الدراسة عن بعد، أن تراعي ‫وزارة التعليم إلغاء حصص البدنية والفنية والأسرية، وتقليص جميع الحصص إلى النصف، وتقليص اليوم الدراسي إلى أربع ساعات، وتكون جميع المراحل الدراسية في الفترة الصباحية (٨ ص).

وزارة التعليم التعليم عن بعد منصة مدرستي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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دعوات لتقديم الدوام الدراسي وإلغاء "البدنية والفنية" وإعادة النظر في دوام الإداريين والإداريات
سبق

مع صدور قرار استمرار ‫التعليم عن بُعد حتى نهاية الفصل الدراسي الأول، طالب العديد من الإداريين والإداريات بإعادة النظر في الحضور اليومي وجعل الحضور مرة واحدة أسبوعيًا أسوة بالمعلمين والمعلمات، وكذلك إعادة النظر في توقيت الدوامين الصباحي والمسائي للمراحل التعليمية الثلاث بتقديمها وتقليص اليوم الدراسي لأربع ساعات، وإلغاء حصص الأسرية والبدنية والفنية.

وطالب العديد من الإداريين والإداريات بجعل دوامهم كالمعلمين والمعلمات يومًا واحدًا في الأسبوع، ويكون بالتناوب طوال أيام الأسبوع؛ لارتباط أعمالهم بالطلاب والطالبات، وإلا فما الجدوى من الدوام، وذلك حفاظًا على صحتهم وصحة الجميع.

وجدد عددٌ من أولياء الأمور والتربويين المطالبة بتقديم الدوام للمرحلة المتوسطة والثانوية إلى الساعة السابعة صباحًا، حتى الساعة الحادية عشرة صباحًا، وبعدها المرحلة الابتدائية حتى الساعة 3 عصرًا ، أو من الساعة 8 إلى 12 ظهرًا وذلك لتخفيف الضغط عليهم من طول الدوام لمن لديه أبناء في المراحل الدراسية الثلاث، مع إلغاء الدروس البدنية والأسرية والفنية، أو جعل المراحل التعليـمية الثلاث في توقيت واحد صباحًا.

وقال التربوي محمد العمودي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي في "تويتر": "لماذا لا إعفاء للإداريين والإداريات من الحضور اليومي وجعل دوام المتوسط والثانوي من الساعة 8ص إلى الساعة 12م، فيما الابتدائي من الساعة 1م إلى الساعة 5م وإلغاء حصص الأسرية والبدنية والفنية.

واقترح التربوي عماد الشريف عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قبل صدور القرار، في حالة استمرار الدراسة عن بعد، أن تراعي ‫وزارة التعليم إلغاء حصص البدنية والفنية والأسرية، وتقليص جميع الحصص إلى النصف، وتقليص اليوم الدراسي إلى أربع ساعات، وتكون جميع المراحل الدراسية في الفترة الصباحية (٨ ص).

09 أكتوبر 2020 - 22 صفر 1442
01:31 AM

دعوات لتقديم الدوام الدراسي وإلغاء "البدنية والفنية" وإعادة النظر في دوام الإداريين والإداريات

مع صدور استمرار الدراسة عن بعد

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سعود الدعجاني - جدة
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مع صدور قرار استمرار ‫التعليم عن بُعد حتى نهاية الفصل الدراسي الأول، طالب العديد من الإداريين والإداريات بإعادة النظر في الحضور اليومي وجعل الحضور مرة واحدة أسبوعيًا أسوة بالمعلمين والمعلمات، وكذلك إعادة النظر في توقيت الدوامين الصباحي والمسائي للمراحل التعليمية الثلاث بتقديمها وتقليص اليوم الدراسي لأربع ساعات، وإلغاء حصص الأسرية والبدنية والفنية.

وطالب العديد من الإداريين والإداريات بجعل دوامهم كالمعلمين والمعلمات يومًا واحدًا في الأسبوع، ويكون بالتناوب طوال أيام الأسبوع؛ لارتباط أعمالهم بالطلاب والطالبات، وإلا فما الجدوى من الدوام، وذلك حفاظًا على صحتهم وصحة الجميع.

وجدد عددٌ من أولياء الأمور والتربويين المطالبة بتقديم الدوام للمرحلة المتوسطة والثانوية إلى الساعة السابعة صباحًا، حتى الساعة الحادية عشرة صباحًا، وبعدها المرحلة الابتدائية حتى الساعة 3 عصرًا ، أو من الساعة 8 إلى 12 ظهرًا وذلك لتخفيف الضغط عليهم من طول الدوام لمن لديه أبناء في المراحل الدراسية الثلاث، مع إلغاء الدروس البدنية والأسرية والفنية، أو جعل المراحل التعليـمية الثلاث في توقيت واحد صباحًا.

وقال التربوي محمد العمودي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي في "تويتر": "لماذا لا إعفاء للإداريين والإداريات من الحضور اليومي وجعل دوام المتوسط والثانوي من الساعة 8ص إلى الساعة 12م، فيما الابتدائي من الساعة 1م إلى الساعة 5م وإلغاء حصص الأسرية والبدنية والفنية.

واقترح التربوي عماد الشريف عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قبل صدور القرار، في حالة استمرار الدراسة عن بعد، أن تراعي ‫وزارة التعليم إلغاء حصص البدنية والفنية والأسرية، وتقليص جميع الحصص إلى النصف، وتقليص اليوم الدراسي إلى أربع ساعات، وتكون جميع المراحل الدراسية في الفترة الصباحية (٨ ص).

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