"رئيس بلدية القفل" يتفقد مشروع ملعب كرة القدم

نُفّذ على مساحة 14 ألف م٢ ويشمل 300 مقعد للجماهير

‏تَفَقّد رئيس بلدية مركز القفل التابع لمحافظة صامطة المهندس مشاري بن حسن الحاذق، معلب البلدية، يرافقه رئيس المجلس البلدي عبده علي محنشي، ومدير الشؤون الفنية بالبلدية متعب أحمد مرير.

واطلع الحاذق خلال الجولة على الأعمال الجارية بملعب كرة القدم والذي تم اختيار موقعه بعناية ليكون مناسبًا لعشاق رياضة كرة القدم، ويقع بجوار ممشى بلدية القفل ومزود بأحدث المواصفات، ونفذ على مساحة 14000م٢، ويشتمل على 300 مقعد للجماهير.

وتم خلال الجولة مناقشة استكمال المتبقي من الأعمال، ومضاعفة الجهود، والتقيد بمعايير الجودة والاشتراطات اللازمة، والعمل على تذليل العقبات والمعوقات، وإيجاد حلول جذرية لضمان استكمال الأعمال وفق الخطط المعدة والمخطط المعد لذلك.

ووجّه رئيس بلدية القفل شكره للقائمين والمشرفين على إنجاز مشروع الملعب؛ موجهًا إياهم للمتابعة الدائمة من أجل الإنجاز في أسرع وقت ممكن؛ كي يستفيد شباب المركز والقرى التابعة له من هذا المشروع الذي يخدم الرياضة والرياضيين.