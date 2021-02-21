النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"رئيس بلدية القفل" يتفقد مشروع ملعب كرة القدم

نُفّذ على مساحة 14 ألف م٢ ويشمل 300 مقعد للجماهير

‏تَفَقّد رئيس بلدية مركز القفل التابع لمحافظة صامطة المهندس مشاري بن حسن الحاذق، معلب البلدية، يرافقه رئيس المجلس البلدي عبده علي محنشي، ومدير الشؤون الفنية بالبلدية متعب أحمد مرير.

واطلع الحاذق خلال الجولة على الأعمال الجارية بملعب كرة القدم والذي تم اختيار موقعه بعناية ليكون مناسبًا لعشاق رياضة كرة القدم، ويقع بجوار ممشى بلدية القفل ومزود بأحدث المواصفات، ونفذ على مساحة 14000م٢، ويشتمل على 300 مقعد للجماهير.

وتم خلال الجولة مناقشة استكمال المتبقي من الأعمال، ومضاعفة الجهود، والتقيد بمعايير الجودة والاشتراطات اللازمة، والعمل على تذليل العقبات والمعوقات، وإيجاد حلول جذرية لضمان استكمال الأعمال وفق الخطط المعدة والمخطط المعد لذلك.

ووجّه رئيس بلدية القفل شكره للقائمين والمشرفين على إنجاز مشروع الملعب؛ موجهًا إياهم للمتابعة الدائمة من أجل الإنجاز في أسرع وقت ممكن؛ كي يستفيد شباب المركز والقرى التابعة له من هذا المشروع الذي يخدم الرياضة والرياضيين.

رئيس بلدية مركز القفل المهندس مشاري بن حسن الحاذق

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"رئيس بلدية القفل" يتفقد مشروع ملعب كرة القدم
سبق

‏تَفَقّد رئيس بلدية مركز القفل التابع لمحافظة صامطة المهندس مشاري بن حسن الحاذق، معلب البلدية، يرافقه رئيس المجلس البلدي عبده علي محنشي، ومدير الشؤون الفنية بالبلدية متعب أحمد مرير.

واطلع الحاذق خلال الجولة على الأعمال الجارية بملعب كرة القدم والذي تم اختيار موقعه بعناية ليكون مناسبًا لعشاق رياضة كرة القدم، ويقع بجوار ممشى بلدية القفل ومزود بأحدث المواصفات، ونفذ على مساحة 14000م٢، ويشتمل على 300 مقعد للجماهير.

وتم خلال الجولة مناقشة استكمال المتبقي من الأعمال، ومضاعفة الجهود، والتقيد بمعايير الجودة والاشتراطات اللازمة، والعمل على تذليل العقبات والمعوقات، وإيجاد حلول جذرية لضمان استكمال الأعمال وفق الخطط المعدة والمخطط المعد لذلك.

ووجّه رئيس بلدية القفل شكره للقائمين والمشرفين على إنجاز مشروع الملعب؛ موجهًا إياهم للمتابعة الدائمة من أجل الإنجاز في أسرع وقت ممكن؛ كي يستفيد شباب المركز والقرى التابعة له من هذا المشروع الذي يخدم الرياضة والرياضيين.

21 فبراير 2021 - 9 رجب 1442
10:46 AM

"رئيس بلدية القفل" يتفقد مشروع ملعب كرة القدم

نُفّذ على مساحة 14 ألف م٢ ويشمل 300 مقعد للجماهير

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
0
196

‏تَفَقّد رئيس بلدية مركز القفل التابع لمحافظة صامطة المهندس مشاري بن حسن الحاذق، معلب البلدية، يرافقه رئيس المجلس البلدي عبده علي محنشي، ومدير الشؤون الفنية بالبلدية متعب أحمد مرير.

واطلع الحاذق خلال الجولة على الأعمال الجارية بملعب كرة القدم والذي تم اختيار موقعه بعناية ليكون مناسبًا لعشاق رياضة كرة القدم، ويقع بجوار ممشى بلدية القفل ومزود بأحدث المواصفات، ونفذ على مساحة 14000م٢، ويشتمل على 300 مقعد للجماهير.

وتم خلال الجولة مناقشة استكمال المتبقي من الأعمال، ومضاعفة الجهود، والتقيد بمعايير الجودة والاشتراطات اللازمة، والعمل على تذليل العقبات والمعوقات، وإيجاد حلول جذرية لضمان استكمال الأعمال وفق الخطط المعدة والمخطط المعد لذلك.

ووجّه رئيس بلدية القفل شكره للقائمين والمشرفين على إنجاز مشروع الملعب؛ موجهًا إياهم للمتابعة الدائمة من أجل الإنجاز في أسرع وقت ممكن؛ كي يستفيد شباب المركز والقرى التابعة له من هذا المشروع الذي يخدم الرياضة والرياضيين.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,309
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,655
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,068
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,686

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

وَهْم المعرفة

وَهْم المعرفة

مها الجبر
التأمينات الاجتماعية وشهادة "إثبات الحياة"

التأمينات الاجتماعية وشهادة "إثبات الحياة"

عبدالغني الشيخ
المملكة وتطوير البيئة التشريعية

المملكة وتطوير البيئة التشريعية

غسان محمد عسيلان
بنك المؤسسات يفتح أبواب الريادة أمام الشباب

بنك المؤسسات يفتح أبواب الريادة أمام الشباب

علي آل شرمة
مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

عبدالمحسن الحارثي
الإنذار المبكر عبر الجوال

الإنذار المبكر عبر الجوال

عبدالرحمن المرشد
محلل بين الشوطين!!

محلل بين الشوطين!!

محمد الصيعري
هيئة الملكية الفكرية.. جهود وتحديات

هيئة الملكية الفكرية.. جهود وتحديات

حواء القرني
هل التقنُّع ضرورة؟

هل التقنُّع ضرورة؟

مها الجبر
التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة