خادم الحرمين يصل إلى عُمان لتقديم العزاء في وفاة السلطان قابوس

وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اليوم إلى سلطنة عمان الشقيقة؛ لتقديم واجب العزاء والمواساة في وفاة السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله.

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين مطار مسقط الدولي، كان في استقباله -رعاه الله- صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد مستشار جلالة السلطان، والسيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع بسلطنة عمان، وعدد من المسؤولين.

كما في استقباله -أيده الله- سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عمان عيد الثقفي، والملحق العسكري العميد عبدالله الشدي، وأعضاء السفارة السعودية في عمان.