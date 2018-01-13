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خادم الحرمين يصل إلى عُمان لتقديم العزاء في وفاة السلطان قابوس

وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اليوم إلى سلطنة عمان الشقيقة؛ لتقديم واجب العزاء والمواساة في وفاة السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله.

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين مطار مسقط الدولي، كان في استقباله -رعاه الله- صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد مستشار جلالة السلطان، والسيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع بسلطنة عمان، وعدد من المسؤولين.

كما في استقباله -أيده الله- سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عمان عيد الثقفي، والملحق العسكري العميد عبدالله الشدي، وأعضاء السفارة السعودية في عمان.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وفاة السلطان قابوس بن سعيد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خادم الحرمين يصل إلى عُمان لتقديم العزاء في وفاة السلطان قابوس
سبق

وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اليوم إلى سلطنة عمان الشقيقة؛ لتقديم واجب العزاء والمواساة في وفاة السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله.

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين مطار مسقط الدولي، كان في استقباله -رعاه الله- صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد مستشار جلالة السلطان، والسيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع بسلطنة عمان، وعدد من المسؤولين.

كما في استقباله -أيده الله- سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عمان عيد الثقفي، والملحق العسكري العميد عبدالله الشدي، وأعضاء السفارة السعودية في عمان.

13 يناير 2020 - 18 جمادى الأول 1441
03:30 PM
اخر تعديل
13 يناير 2020 - 18 جمادى الأول 1441
05:19 PM

خادم الحرمين يصل إلى عُمان لتقديم العزاء في وفاة السلطان قابوس

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
5
14,489

وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اليوم إلى سلطنة عمان الشقيقة؛ لتقديم واجب العزاء والمواساة في وفاة السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله.

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين مطار مسقط الدولي، كان في استقباله -رعاه الله- صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد مستشار جلالة السلطان، والسيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع بسلطنة عمان، وعدد من المسؤولين.

كما في استقباله -أيده الله- سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عمان عيد الثقفي، والملحق العسكري العميد عبدالله الشدي، وأعضاء السفارة السعودية في عمان.

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