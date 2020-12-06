النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

القيادة تعزي رئيس باكستان في وفاة رئيس الوزراء الأسبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة للرئيس الدكتور عارف علوي، رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، في وفاة رئيس وزراء باكستان الأسبق مير ظفر الله خان جمالي -رحمه الله-.

وقال الملك المفدى: "علمنا ببالغ الألم بنبأ وفاة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الأسبق مير ظفر الله خان جمالي ــ رحمه الله ــ. وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيق ولأسرة الفقيد بالغ التعازي وصادق المواساة لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء. إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة للرئيس الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية في وفاة رئيس وزراء باكستان الأسبق مير ظفر الله خان جمالي - رحمه الله -، قال فيها: "تلقيت ببالغ الحزن نبأ وفاة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الأسبق مير ظفر الله خان جمالي ــ رحمه الله ــ؛ وأبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
القيادة تعزي رئيس باكستان في وفاة رئيس الوزراء الأسبق
سبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة للرئيس الدكتور عارف علوي، رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، في وفاة رئيس وزراء باكستان الأسبق مير ظفر الله خان جمالي -رحمه الله-.

وقال الملك المفدى: "علمنا ببالغ الألم بنبأ وفاة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الأسبق مير ظفر الله خان جمالي ــ رحمه الله ــ. وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيق ولأسرة الفقيد بالغ التعازي وصادق المواساة لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء. إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة للرئيس الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية في وفاة رئيس وزراء باكستان الأسبق مير ظفر الله خان جمالي - رحمه الله -، قال فيها: "تلقيت ببالغ الحزن نبأ وفاة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الأسبق مير ظفر الله خان جمالي ــ رحمه الله ــ؛ وأبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".

06 ديسمبر 2020 - 21 ربيع الآخر 1442
10:27 PM

القيادة تعزي رئيس باكستان في وفاة رئيس الوزراء الأسبق

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - نيوم
0
5,679

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة للرئيس الدكتور عارف علوي، رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، في وفاة رئيس وزراء باكستان الأسبق مير ظفر الله خان جمالي -رحمه الله-.

وقال الملك المفدى: "علمنا ببالغ الألم بنبأ وفاة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الأسبق مير ظفر الله خان جمالي ــ رحمه الله ــ. وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيق ولأسرة الفقيد بالغ التعازي وصادق المواساة لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء. إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة للرئيس الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية في وفاة رئيس وزراء باكستان الأسبق مير ظفر الله خان جمالي - رحمه الله -، قال فيها: "تلقيت ببالغ الحزن نبأ وفاة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الأسبق مير ظفر الله خان جمالي ــ رحمه الله ــ؛ وأبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,376
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,418
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,217
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,824

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

وعاد المرور في أبها..!

وعاد المرور في أبها..!

سعيد آل جندب
الهاكر ومنتحلو الشخصيات!

الهاكر ومنتحلو الشخصيات!

صالح مطر الغامدي
الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

عبدالرحمن المرشد
اعتراف عالمي بتفوُّق الأمن السعودي

اعتراف عالمي بتفوُّق الأمن السعودي

علي آل شرمة
اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

محمد الحيدر
يمكنك أن تظهر..

يمكنك أن تظهر..

مها الجبر
إذا قلت فعلت

إذا قلت فعلت

سرور بن محمد
ماراثون الفساد ومليار الفزعة

ماراثون الفساد ومليار الفزعة

عبدالغني الشيخ
36 ْ تحت الصفر

36 ْ تحت الصفر

بدر الغامدي
زوجي عينه على راتبي!!

زوجي عينه على راتبي!!

غسان محمد عسيلان
الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة