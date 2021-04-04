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الهلال: فحوص طبية تحدد موعد عودة الدوسري.. والفريق يتحفز للقاء الاتحاد المنتظر

فيما يواصل الثنائي "الفرج" و"الحمدان" برامجهما العلاجية والتأهيلية

أعلن نادي الهلال إجراء لاعب الفريق الكروي الأول سالم الدوسري اليوم الأحد مزيدًا من الفحوص الطبية على موضع إصابته؛ وذلك لتحديد برنامجه العلاجي والتأهيلي، والفترة التي يحتاج إليها قبل العودة للتدريبات.

ومن المتوقع غياب اللاعب بشكل مبدئي عن موقعة الاتحاد في "كلاسيكو" الجمعة المقبلة، ضمن منافسات الجولة الـ25 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ولم يشارك الدوسري في تدريبات الهلال منذ عودته من معسكر المنتخب السعودي الأخير.

فيما واصل الثنائي "سلمان الفرج وعبد الله الحمدان" برامجهما العلاجية والتأهيلية في صالة الإعداد البدني بالنادي.

ميدانيًّا استأنف لاعبو الهلال مساء أمس السبت تدريباتهم بعد الراحة التي منحهم إياها المدير الفني روجيرو ميكالي يوم أمس. وتركزت الحصة التدريبية على الجوانب اللياقية والفنية. واشتمل المران على تدريبات لياقية، وجُمل تكتيكية، ومناورة فنية.

وشارك لاعبو الفريق الذين انضموا للمنتخب في التدريبات الجماعية والمناورة الفنية التي فرضها الجهاز الفني بعد فراغهم من المشاركة مع المنتخب.

الهلال

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الهلال: فحوص طبية تحدد موعد عودة الدوسري.. والفريق يتحفز للقاء الاتحاد المنتظر
سبق

أعلن نادي الهلال إجراء لاعب الفريق الكروي الأول سالم الدوسري اليوم الأحد مزيدًا من الفحوص الطبية على موضع إصابته؛ وذلك لتحديد برنامجه العلاجي والتأهيلي، والفترة التي يحتاج إليها قبل العودة للتدريبات.

ومن المتوقع غياب اللاعب بشكل مبدئي عن موقعة الاتحاد في "كلاسيكو" الجمعة المقبلة، ضمن منافسات الجولة الـ25 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ولم يشارك الدوسري في تدريبات الهلال منذ عودته من معسكر المنتخب السعودي الأخير.

فيما واصل الثنائي "سلمان الفرج وعبد الله الحمدان" برامجهما العلاجية والتأهيلية في صالة الإعداد البدني بالنادي.

ميدانيًّا استأنف لاعبو الهلال مساء أمس السبت تدريباتهم بعد الراحة التي منحهم إياها المدير الفني روجيرو ميكالي يوم أمس. وتركزت الحصة التدريبية على الجوانب اللياقية والفنية. واشتمل المران على تدريبات لياقية، وجُمل تكتيكية، ومناورة فنية.

وشارك لاعبو الفريق الذين انضموا للمنتخب في التدريبات الجماعية والمناورة الفنية التي فرضها الجهاز الفني بعد فراغهم من المشاركة مع المنتخب.

04 إبريل 2021 - 22 شعبان 1442
12:27 AM

الهلال: فحوص طبية تحدد موعد عودة الدوسري.. والفريق يتحفز للقاء الاتحاد المنتظر

فيما يواصل الثنائي "الفرج" و"الحمدان" برامجهما العلاجية والتأهيلية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن نادي الهلال إجراء لاعب الفريق الكروي الأول سالم الدوسري اليوم الأحد مزيدًا من الفحوص الطبية على موضع إصابته؛ وذلك لتحديد برنامجه العلاجي والتأهيلي، والفترة التي يحتاج إليها قبل العودة للتدريبات.

ومن المتوقع غياب اللاعب بشكل مبدئي عن موقعة الاتحاد في "كلاسيكو" الجمعة المقبلة، ضمن منافسات الجولة الـ25 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ولم يشارك الدوسري في تدريبات الهلال منذ عودته من معسكر المنتخب السعودي الأخير.

فيما واصل الثنائي "سلمان الفرج وعبد الله الحمدان" برامجهما العلاجية والتأهيلية في صالة الإعداد البدني بالنادي.

ميدانيًّا استأنف لاعبو الهلال مساء أمس السبت تدريباتهم بعد الراحة التي منحهم إياها المدير الفني روجيرو ميكالي يوم أمس. وتركزت الحصة التدريبية على الجوانب اللياقية والفنية. واشتمل المران على تدريبات لياقية، وجُمل تكتيكية، ومناورة فنية.

وشارك لاعبو الفريق الذين انضموا للمنتخب في التدريبات الجماعية والمناورة الفنية التي فرضها الجهاز الفني بعد فراغهم من المشاركة مع المنتخب.

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