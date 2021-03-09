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"الزهراني" ينال جائزة المؤتمر الدولي لعلم النفس الرياضي

عن بحث "الصَّلابة العقلية"

حصل عضو هيئة التدريس بجامعة الطائف الدكتور تركي الزهراني، على جائزة أفضل بحث علمي في المؤتمر الدولي الثاني لعلم النفس الرياضي التطبيقي، تحت عنوان "الصَّلابة العقلية في المجال الرِّياضي".

جاء ذلك في ختام المؤتمر الذي نظمته المجموعة السعودية لعلم النفس الرياضي التطبيقي، الذي عقد الأحد الماضي، واستمر يومين عبر الاتصال المرئي.

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"الزهراني" ينال جائزة المؤتمر الدولي لعلم النفس الرياضي
سبق

حصل عضو هيئة التدريس بجامعة الطائف الدكتور تركي الزهراني، على جائزة أفضل بحث علمي في المؤتمر الدولي الثاني لعلم النفس الرياضي التطبيقي، تحت عنوان "الصَّلابة العقلية في المجال الرِّياضي".

جاء ذلك في ختام المؤتمر الذي نظمته المجموعة السعودية لعلم النفس الرياضي التطبيقي، الذي عقد الأحد الماضي، واستمر يومين عبر الاتصال المرئي.

09 مارس 2021 - 25 رجب 1442
08:23 PM

"الزهراني" ينال جائزة المؤتمر الدولي لعلم النفس الرياضي

عن بحث "الصَّلابة العقلية"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حصل عضو هيئة التدريس بجامعة الطائف الدكتور تركي الزهراني، على جائزة أفضل بحث علمي في المؤتمر الدولي الثاني لعلم النفس الرياضي التطبيقي، تحت عنوان "الصَّلابة العقلية في المجال الرِّياضي".

جاء ذلك في ختام المؤتمر الذي نظمته المجموعة السعودية لعلم النفس الرياضي التطبيقي، الذي عقد الأحد الماضي، واستمر يومين عبر الاتصال المرئي.

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