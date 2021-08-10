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مصري عَلِمَ بمصرع ابنيه في حادث.. وما حدث بعدها أكمل المأساة

شهدت إحدى المحافظات المصرية مأساة إنسانية، حين تلقى أب اتصالًا هاتفيًّا يخبره بوفاة ابنيه في حادث مروري، فترك منزله مسرعًا للوصول إلى مكان الحادث؛ لكن في الطريق اكتملت المأساة.

وحسب موقع "مصراوي"؛ فقد توفي أب مصري حزنًا على مصرع نجليه في حادث مروري على طريق "أسيوط- القاهرة" الزراعي.

ووفق الموقع؛ فإن الشقيقين "ديفيد وستيفن ناجح كامل" استقلا وصديقهما "رامز" سيارتهم من مدينة القوصية إلى مدينة أسيوط (جنوبي مصر)، لاستلام ملابس لبيعها، وأثناء عودتهم بعد منتصف الليل إلى مدينة القوصية كانت الفاجعة؛ حيث اصطدمت سيارتهم الملاكي بسيارة نقل على الطريق أمام عزبة تابعة لقرية بني رافع بمركز منفلوط.

وأدى الحادث إلى اشتعال النيران في السيارتين ومصرعهم في الحال ومصرع ركاب سيارة النقل، بعد فشل الأهالي في السيطرة على الحريق وإخراجهم من داخل السيارتين.

وبحسب ما ذكره "مصراوي"؛ فإنه بعد وقوع الحادث، تلقى الأب "ناجح كامل"، مدرس ثانوي بالمعاش، اتصالًا هاتفيًّا يخبره بوفاة نجليه؛ فترك منزله مسرعًا للوصول إلى مكان الحادث؛ لكنه لم يتحمل الصدمة في الطريق، وأصيب بأزمة قلبية حادة أدت إلى وفاته في الحال.

وشهدت مراسم تشييع جثامين الضحايا إلى مثواها الأخير بمقابر قريتهم، صراخ وعويل وبكاء أسر وأقارب وأصدقاء الضحايا من هول الصدمة.

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مصري عَلِمَ بمصرع ابنيه في حادث.. وما حدث بعدها أكمل المأساة
سبق

شهدت إحدى المحافظات المصرية مأساة إنسانية، حين تلقى أب اتصالًا هاتفيًّا يخبره بوفاة ابنيه في حادث مروري، فترك منزله مسرعًا للوصول إلى مكان الحادث؛ لكن في الطريق اكتملت المأساة.

وحسب موقع "مصراوي"؛ فقد توفي أب مصري حزنًا على مصرع نجليه في حادث مروري على طريق "أسيوط- القاهرة" الزراعي.

ووفق الموقع؛ فإن الشقيقين "ديفيد وستيفن ناجح كامل" استقلا وصديقهما "رامز" سيارتهم من مدينة القوصية إلى مدينة أسيوط (جنوبي مصر)، لاستلام ملابس لبيعها، وأثناء عودتهم بعد منتصف الليل إلى مدينة القوصية كانت الفاجعة؛ حيث اصطدمت سيارتهم الملاكي بسيارة نقل على الطريق أمام عزبة تابعة لقرية بني رافع بمركز منفلوط.

وأدى الحادث إلى اشتعال النيران في السيارتين ومصرعهم في الحال ومصرع ركاب سيارة النقل، بعد فشل الأهالي في السيطرة على الحريق وإخراجهم من داخل السيارتين.

وبحسب ما ذكره "مصراوي"؛ فإنه بعد وقوع الحادث، تلقى الأب "ناجح كامل"، مدرس ثانوي بالمعاش، اتصالًا هاتفيًّا يخبره بوفاة نجليه؛ فترك منزله مسرعًا للوصول إلى مكان الحادث؛ لكنه لم يتحمل الصدمة في الطريق، وأصيب بأزمة قلبية حادة أدت إلى وفاته في الحال.

وشهدت مراسم تشييع جثامين الضحايا إلى مثواها الأخير بمقابر قريتهم، صراخ وعويل وبكاء أسر وأقارب وأصدقاء الضحايا من هول الصدمة.

10 أغسطس 2021 - 2 محرّم 1443
12:59 PM

مصري عَلِمَ بمصرع ابنيه في حادث.. وما حدث بعدها أكمل المأساة

A A A
أيمن حسن - الرياض
18
12,621

شهدت إحدى المحافظات المصرية مأساة إنسانية، حين تلقى أب اتصالًا هاتفيًّا يخبره بوفاة ابنيه في حادث مروري، فترك منزله مسرعًا للوصول إلى مكان الحادث؛ لكن في الطريق اكتملت المأساة.

وحسب موقع "مصراوي"؛ فقد توفي أب مصري حزنًا على مصرع نجليه في حادث مروري على طريق "أسيوط- القاهرة" الزراعي.

ووفق الموقع؛ فإن الشقيقين "ديفيد وستيفن ناجح كامل" استقلا وصديقهما "رامز" سيارتهم من مدينة القوصية إلى مدينة أسيوط (جنوبي مصر)، لاستلام ملابس لبيعها، وأثناء عودتهم بعد منتصف الليل إلى مدينة القوصية كانت الفاجعة؛ حيث اصطدمت سيارتهم الملاكي بسيارة نقل على الطريق أمام عزبة تابعة لقرية بني رافع بمركز منفلوط.

وأدى الحادث إلى اشتعال النيران في السيارتين ومصرعهم في الحال ومصرع ركاب سيارة النقل، بعد فشل الأهالي في السيطرة على الحريق وإخراجهم من داخل السيارتين.

وبحسب ما ذكره "مصراوي"؛ فإنه بعد وقوع الحادث، تلقى الأب "ناجح كامل"، مدرس ثانوي بالمعاش، اتصالًا هاتفيًّا يخبره بوفاة نجليه؛ فترك منزله مسرعًا للوصول إلى مكان الحادث؛ لكنه لم يتحمل الصدمة في الطريق، وأصيب بأزمة قلبية حادة أدت إلى وفاته في الحال.

وشهدت مراسم تشييع جثامين الضحايا إلى مثواها الأخير بمقابر قريتهم، صراخ وعويل وبكاء أسر وأقارب وأصدقاء الضحايا من هول الصدمة.

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