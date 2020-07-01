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ذبيحة كل ٣٠ ثانية.. مسالخ الرياض تستقبل ٢٦ ألف رأس ماشية خلال أسبوع

في الفترة الممتدة من 19 وحتى 25 يونيو.. والأغنام والماعز تتصدر بـ24 ألفًا

استقبلت مسالخ مدينة الرياض 26.049 ذبيحة خلال أسبوع بمعدل ذبيحة واحدة كل 30 ثانية.

وبيّنت أمانة منطقة الرياض عبر حسابها في "تويتر": لقد توزعت ما بين 24303 من الأغنام والماعز، و912 ذبيحة من الإبل، و834 ذبيحة من البقر؛ وذلك خلال الفترة الممتدة من 19 وحتى 25 يونيو؛ وذلك تحت إشراف مستمر على المذبوحات؛ حفاظًا على سلامة السكان.

أمانة الرياض الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ذبيحة كل ٣٠ ثانية.. مسالخ الرياض تستقبل ٢٦ ألف رأس ماشية خلال أسبوع
سبق

استقبلت مسالخ مدينة الرياض 26.049 ذبيحة خلال أسبوع بمعدل ذبيحة واحدة كل 30 ثانية.

وبيّنت أمانة منطقة الرياض عبر حسابها في "تويتر": لقد توزعت ما بين 24303 من الأغنام والماعز، و912 ذبيحة من الإبل، و834 ذبيحة من البقر؛ وذلك خلال الفترة الممتدة من 19 وحتى 25 يونيو؛ وذلك تحت إشراف مستمر على المذبوحات؛ حفاظًا على سلامة السكان.

01 يوليو 2020 - 10 ذو القعدة 1441
08:55 AM

ذبيحة كل ٣٠ ثانية.. مسالخ الرياض تستقبل ٢٦ ألف رأس ماشية خلال أسبوع

في الفترة الممتدة من 19 وحتى 25 يونيو.. والأغنام والماعز تتصدر بـ24 ألفًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقبلت مسالخ مدينة الرياض 26.049 ذبيحة خلال أسبوع بمعدل ذبيحة واحدة كل 30 ثانية.

وبيّنت أمانة منطقة الرياض عبر حسابها في "تويتر": لقد توزعت ما بين 24303 من الأغنام والماعز، و912 ذبيحة من الإبل، و834 ذبيحة من البقر؛ وذلك خلال الفترة الممتدة من 19 وحتى 25 يونيو؛ وذلك تحت إشراف مستمر على المذبوحات؛ حفاظًا على سلامة السكان.

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