"العمري" يحتفل بتخرجه برتبة "ملازم طيار"

احتفل الملازم الطيار سلطان بن حسن علي العمري، بتخرجه برتبة "ملازم" من كلية الملك فيصل الجوية.
ويتلقى "العمري" التهاني والتبريكات من الأهل والأصدقاء بهذه المناسبة، داعين الله أن تكون خير بداية وعون لخدمة الدين ثم المليك والوطن.
احتفل الملازم الطيار سلطان بن حسن علي العمري، بتخرجه برتبة "ملازم" من كلية الملك فيصل الجوية.
ويتلقى "العمري" التهاني والتبريكات من الأهل والأصدقاء بهذه المناسبة، داعين الله أن تكون خير بداية وعون لخدمة الدين ثم المليك والوطن.
احتفل الملازم الطيار سلطان بن حسن علي العمري، بتخرجه برتبة "ملازم" من كلية الملك فيصل الجوية.
ويتلقى "العمري" التهاني والتبريكات من الأهل والأصدقاء بهذه المناسبة، داعين الله أن تكون خير بداية وعون لخدمة الدين ثم المليك والوطن.
احتفل الملازم الطيار سلطان بن حسن علي العمري، بتخرجه برتبة "ملازم" من كلية الملك فيصل الجوية.
ويتلقى "العمري" التهاني والتبريكات من الأهل والأصدقاء بهذه المناسبة، داعين الله أن تكون خير بداية وعون لخدمة الدين ثم المليك والوطن.