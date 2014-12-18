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19 عملية للتحالف تَنتهي بتدمير 11 آلية حوثية والقضاء على 80 عنصرًا إرهابيًّا

نُفّذت خلال الساعات الـ24 الماضية ضد المليشيا الحوثية في مأرب والجوف

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم، أنه نَفّذ (19) عملية استهداف ضد المليشيا الحوثية في مأرب والجوف خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال التحالف: الاستهدافات دمرت (11) آلية عسكرية، وقضت على أكثر من (80) عنصرًا إرهابيًّا.

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19 عملية للتحالف تَنتهي بتدمير 11 آلية حوثية والقضاء على 80 عنصرًا إرهابيًّا
سبق

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم، أنه نَفّذ (19) عملية استهداف ضد المليشيا الحوثية في مأرب والجوف خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال التحالف: الاستهدافات دمرت (11) آلية عسكرية، وقضت على أكثر من (80) عنصرًا إرهابيًّا.

18 ديسمبر 2021 - 14 جمادى الأول 1443
03:41 PM
اخر تعديل
18 ديسمبر 2021 - 14 جمادى الأول 1443
03:55 PM

19 عملية للتحالف تَنتهي بتدمير 11 آلية حوثية والقضاء على 80 عنصرًا إرهابيًّا

نُفّذت خلال الساعات الـ24 الماضية ضد المليشيا الحوثية في مأرب والجوف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم، أنه نَفّذ (19) عملية استهداف ضد المليشيا الحوثية في مأرب والجوف خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال التحالف: الاستهدافات دمرت (11) آلية عسكرية، وقضت على أكثر من (80) عنصرًا إرهابيًّا.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,631
201,250 سيارة ..

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