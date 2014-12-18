أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم، أنه نَفّذ (19) عملية استهداف ضد المليشيا الحوثية في مأرب والجوف خلال الساعات الـ24 الماضية. وقال التحالف: الاستهدافات دمرت (11) آلية عسكرية، وقضت على أكثر من (80) عنصرًا إرهابيًّا.

19 عملية للتحالف تَنتهي بتدمير 11 آلية حوثية والقضاء على 80 عنصرًا إرهابيًّا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-18 أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم، أنه نَفّذ (19) عملية استهداف ضد المليشيا الحوثية في مأرب والجوف خلال الساعات الـ24 الماضية.



وقال التحالف: الاستهدافات دمرت (11) آلية عسكرية، وقضت على أكثر من (80) عنصرًا إرهابيًّا.

18 ديسمبر 2021 - 14 جمادى الأول 1443 03:41 PM

اخر تعديل 18 ديسمبر 2021 - 14 جمادى الأول 1443 03:55 PM

19 عملية للتحالف تَنتهي بتدمير 11 آلية حوثية والقضاء على 80 عنصرًا إرهابيًّا نُفّذت خلال الساعات الـ24 الماضية ضد المليشيا الحوثية في مأرب والجوف





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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم، أنه نَفّذ (19) عملية استهداف ضد المليشيا الحوثية في مأرب والجوف خلال الساعات الـ24 الماضية.



وقال التحالف: الاستهدافات دمرت (11) آلية عسكرية، وقضت على أكثر من (80) عنصرًا إرهابيًّا.