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أمير تبوك يطلع على الخطة التنفيذية للمشروعات البلدية المستقبلية

ونسب الإنجاز التي تنفذها أمانة المنطقة

استقبل أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم، أمين المنطقة، المهندس درويش علي الغامدي.

وجرى خلال الاستقبال، بحث الموضوعات المتعلقة بأعمال الأمانة والبلديات التابعة لها بتبوك.

كما ناقش أمير تبوك، سير العمل في المشروعات التي تنفذها الأمانة والبلديات التابعة لها، ونسب الإنجاز، ووجه بإنجازها في أوقاتها المحددة، واطلع على الخطة التنفيذية للمشروعات البلدية المستقبلية بالمنطقة.

ونوه بالجهود التي يبذلها القائمون بأمانة منطقة تبوك، مشيدًا بما يحظى به قطاع البلديات بالمملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

من جهته، أعرب المهندس "الغامدي"، عن بالغ شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك، على ما تحظى به مشروعات الأمانة بالمنطقة من متابعة واهتمام.

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أمير تبوك يطلع على الخطة التنفيذية للمشروعات البلدية المستقبلية
سبق

استقبل أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم، أمين المنطقة، المهندس درويش علي الغامدي.

وجرى خلال الاستقبال، بحث الموضوعات المتعلقة بأعمال الأمانة والبلديات التابعة لها بتبوك.

كما ناقش أمير تبوك، سير العمل في المشروعات التي تنفذها الأمانة والبلديات التابعة لها، ونسب الإنجاز، ووجه بإنجازها في أوقاتها المحددة، واطلع على الخطة التنفيذية للمشروعات البلدية المستقبلية بالمنطقة.

ونوه بالجهود التي يبذلها القائمون بأمانة منطقة تبوك، مشيدًا بما يحظى به قطاع البلديات بالمملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

من جهته، أعرب المهندس "الغامدي"، عن بالغ شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك، على ما تحظى به مشروعات الأمانة بالمنطقة من متابعة واهتمام.

09 نوفمبر 2020 - 23 ربيع الأول 1442
05:03 PM

أمير تبوك يطلع على الخطة التنفيذية للمشروعات البلدية المستقبلية

ونسب الإنجاز التي تنفذها أمانة المنطقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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استقبل أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم، أمين المنطقة، المهندس درويش علي الغامدي.

وجرى خلال الاستقبال، بحث الموضوعات المتعلقة بأعمال الأمانة والبلديات التابعة لها بتبوك.

كما ناقش أمير تبوك، سير العمل في المشروعات التي تنفذها الأمانة والبلديات التابعة لها، ونسب الإنجاز، ووجه بإنجازها في أوقاتها المحددة، واطلع على الخطة التنفيذية للمشروعات البلدية المستقبلية بالمنطقة.

ونوه بالجهود التي يبذلها القائمون بأمانة منطقة تبوك، مشيدًا بما يحظى به قطاع البلديات بالمملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

من جهته، أعرب المهندس "الغامدي"، عن بالغ شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك، على ما تحظى به مشروعات الأمانة بالمنطقة من متابعة واهتمام.

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