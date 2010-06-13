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"الشؤون الإسلامية" تعلن عن وظائف في "الدعوة ومراقبة المساجد والأمن والسلامة"

بمختلف فروعها داعية الراغبين إلى تقديم السيرة الذاتية عبر بريد الوظيفة الإلكتروني

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، توفر وظائف في مجال الدعوة، ومراقبة المساجد، والحراسات الأمنية للجنسين؛ داعية الراغبين في الحصول على هذه الوظائف إلى تقديم السيرة الذاتية عبر بريد الوظيفة الإلكتروني المراد التقديم عليها.

واشترطت الوزارة في مجال الدعوة، حصول المتقدم على شهادة البكالوريوس في العلوم الشرعية بتقدير (جيد جدًا)، ويفضل من لديه شهادات عُليا، ويحفظ ستة أجزاء من القرآن الكريم، ويكون التقديم عبر البريد الإلكتروني: D.job@moia.gov.sa، أما في وظائف مراقبي المساجد وحراس الأمن؛ فاشترطت الوزارة ألا يقل العمر عن 18 سنة، والحصول على الشهادة الثانوية، ويفضل من لديه خبرة سابقة، والتقديم عبر البريد الإلكتروني الخاص بمراقبي المساجد:M.job@moia.gov.sa، والبريد الإلكتروني الخاص بالحراسات الأمنية: S.job@moia.gov.sa.

كما يُشترط في المتقدمين للوظائف التفرغ التام للعمل، واجتياز الكشف الطبي، واجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية، وحسن السيرة والسلوك؛ علمًا بأن آخر موعد للتقديم 24/ 10/ 1440هـ.

الجدير بالذكر أن هذه الوظائف تأتي في إطار رغبة الوزارة في استقطاب الكوادر الوطنية المتميزة للعمل في ديوانها وفروعها؛ تحقيقًا لرسالتها وأهدافها السامية في خدمة بيوت الله؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة ومواكبة لرؤية المملكة 2030.

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"الشؤون الإسلامية" تعلن عن وظائف في "الدعوة ومراقبة المساجد والأمن والسلامة"
سبق

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، توفر وظائف في مجال الدعوة، ومراقبة المساجد، والحراسات الأمنية للجنسين؛ داعية الراغبين في الحصول على هذه الوظائف إلى تقديم السيرة الذاتية عبر بريد الوظيفة الإلكتروني المراد التقديم عليها.

واشترطت الوزارة في مجال الدعوة، حصول المتقدم على شهادة البكالوريوس في العلوم الشرعية بتقدير (جيد جدًا)، ويفضل من لديه شهادات عُليا، ويحفظ ستة أجزاء من القرآن الكريم، ويكون التقديم عبر البريد الإلكتروني: D.job@moia.gov.sa، أما في وظائف مراقبي المساجد وحراس الأمن؛ فاشترطت الوزارة ألا يقل العمر عن 18 سنة، والحصول على الشهادة الثانوية، ويفضل من لديه خبرة سابقة، والتقديم عبر البريد الإلكتروني الخاص بمراقبي المساجد:M.job@moia.gov.sa، والبريد الإلكتروني الخاص بالحراسات الأمنية: S.job@moia.gov.sa.

كما يُشترط في المتقدمين للوظائف التفرغ التام للعمل، واجتياز الكشف الطبي، واجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية، وحسن السيرة والسلوك؛ علمًا بأن آخر موعد للتقديم 24/ 10/ 1440هـ.

الجدير بالذكر أن هذه الوظائف تأتي في إطار رغبة الوزارة في استقطاب الكوادر الوطنية المتميزة للعمل في ديوانها وفروعها؛ تحقيقًا لرسالتها وأهدافها السامية في خدمة بيوت الله؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة ومواكبة لرؤية المملكة 2030.

13 يونيو 2019 - 10 شوّال 1440
12:23 PM

"الشؤون الإسلامية" تعلن عن وظائف في "الدعوة ومراقبة المساجد والأمن والسلامة"

بمختلف فروعها داعية الراغبين إلى تقديم السيرة الذاتية عبر بريد الوظيفة الإلكتروني

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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6,246

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، توفر وظائف في مجال الدعوة، ومراقبة المساجد، والحراسات الأمنية للجنسين؛ داعية الراغبين في الحصول على هذه الوظائف إلى تقديم السيرة الذاتية عبر بريد الوظيفة الإلكتروني المراد التقديم عليها.

واشترطت الوزارة في مجال الدعوة، حصول المتقدم على شهادة البكالوريوس في العلوم الشرعية بتقدير (جيد جدًا)، ويفضل من لديه شهادات عُليا، ويحفظ ستة أجزاء من القرآن الكريم، ويكون التقديم عبر البريد الإلكتروني: D.job@moia.gov.sa، أما في وظائف مراقبي المساجد وحراس الأمن؛ فاشترطت الوزارة ألا يقل العمر عن 18 سنة، والحصول على الشهادة الثانوية، ويفضل من لديه خبرة سابقة، والتقديم عبر البريد الإلكتروني الخاص بمراقبي المساجد:M.job@moia.gov.sa، والبريد الإلكتروني الخاص بالحراسات الأمنية: S.job@moia.gov.sa.

كما يُشترط في المتقدمين للوظائف التفرغ التام للعمل، واجتياز الكشف الطبي، واجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية، وحسن السيرة والسلوك؛ علمًا بأن آخر موعد للتقديم 24/ 10/ 1440هـ.

الجدير بالذكر أن هذه الوظائف تأتي في إطار رغبة الوزارة في استقطاب الكوادر الوطنية المتميزة للعمل في ديوانها وفروعها؛ تحقيقًا لرسالتها وأهدافها السامية في خدمة بيوت الله؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة ومواكبة لرؤية المملكة 2030.

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