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طقس الخميس: أتربة وغبار تحد من مدى الرؤية وغيوم وسحب رعدية ممطرة على معظم المناطق

سُحب رعدية ممطرة بجازان وعسير والباحة ومكة والمدينة.. وتكوّن الضباب على المرتفعات

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على معظم مناطق المملكة؛ خاصة على أجزاء من مناطق: (الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، الرياض)، كذلك على الجزء الشمالي من المنطقة الشرقية، وسماء غائمة جزئيًّا تتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من تلك المناطق، كما تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح نشطة على أجزاء من مناطق: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة)، ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على مرتفعات تلك المناطق.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 20- 45 كم/ساعة وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15- 40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين قد يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15- 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

رياح أتربة الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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طقس الخميس: أتربة وغبار تحد من مدى الرؤية وغيوم وسحب رعدية ممطرة على معظم المناطق
سبق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على معظم مناطق المملكة؛ خاصة على أجزاء من مناطق: (الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، الرياض)، كذلك على الجزء الشمالي من المنطقة الشرقية، وسماء غائمة جزئيًّا تتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من تلك المناطق، كما تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح نشطة على أجزاء من مناطق: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة)، ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على مرتفعات تلك المناطق.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 20- 45 كم/ساعة وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15- 40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين قد يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15- 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

10 فبراير 2022 - 9 رجب 1443
08:17 AM

طقس الخميس: أتربة وغبار تحد من مدى الرؤية وغيوم وسحب رعدية ممطرة على معظم المناطق

سُحب رعدية ممطرة بجازان وعسير والباحة ومكة والمدينة.. وتكوّن الضباب على المرتفعات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على معظم مناطق المملكة؛ خاصة على أجزاء من مناطق: (الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، الرياض)، كذلك على الجزء الشمالي من المنطقة الشرقية، وسماء غائمة جزئيًّا تتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من تلك المناطق، كما تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح نشطة على أجزاء من مناطق: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة)، ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على مرتفعات تلك المناطق.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 20- 45 كم/ساعة وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15- 40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين قد يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15- 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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