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23 ثانية بقصر "أردوغان" تعادل أدنى حد للأجور .. معارض ينتقده: هكذا هي لفتتكم!

أكد أن إعادة تحديده في 2020 قرار لم يكن في مصلحة العمال بل أصحاب رأس المال

وجّه حزب الشعب الجمهوري (CHP) انتقادات لاذعة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ بعد أن وصف إعادة تحديد الحد الأدنى للأجور بـ"ألفين و324 ليرة" في عام 2020 بـ "لفتة طيبة" منه.

فقد أعلن حزب الشعب الجمهوري الإحصائيات الخاصة بالحد الأدنى للأجور لعام 2020 وتكاليف قصر الرئاسة، قائلاً: "إن لفتة أردوغان موجّهة إلى أصحاب العمل لا العمال".

وانتقد نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزجور أوزيل؛ التصريحات التي قال فيها الرئيس أردوغان "إن العمال سيحظون بلفتتنا"، وذلك فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور الجديد.

ووفق صحيفة "زمان" في إطار تعليقه على تصريحات أردوغان التي زعم فيها أنه اتخذ موقفاً مع الشعب لا مع أصحاب رأس المال، قال "أوزيل": "الحقيقة أننا رأينا أمس، أن قرار أردوغان لم يكن في مصلحة العمال؛ بل كان لمصلحة أصحاب رأس المال، في إشارة منه إلى توقف الحد الأدنى للأجور عند ألفين و324 ليرة فقط في العام الجديد.

وعقد "أوزيل"؛ مقارنة بين تكاليف القصر الرئاسي والحد الأدنى من الأجرة التي يحصل عليها العمال في تركيا، قائلاً: "تكلفة قصر أردوغان لمدة 23 ثانية تعادل الحد الأدنى للأجور.

قصر أردوغان أردوغان تركيا

الرئيسية/ أخبار العالم

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23 ثانية بقصر "أردوغان" تعادل أدنى حد للأجور .. معارض ينتقده: هكذا هي لفتتكم!
سبق

وجّه حزب الشعب الجمهوري (CHP) انتقادات لاذعة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ بعد أن وصف إعادة تحديد الحد الأدنى للأجور بـ"ألفين و324 ليرة" في عام 2020 بـ "لفتة طيبة" منه.

فقد أعلن حزب الشعب الجمهوري الإحصائيات الخاصة بالحد الأدنى للأجور لعام 2020 وتكاليف قصر الرئاسة، قائلاً: "إن لفتة أردوغان موجّهة إلى أصحاب العمل لا العمال".

وانتقد نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزجور أوزيل؛ التصريحات التي قال فيها الرئيس أردوغان "إن العمال سيحظون بلفتتنا"، وذلك فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور الجديد.

ووفق صحيفة "زمان" في إطار تعليقه على تصريحات أردوغان التي زعم فيها أنه اتخذ موقفاً مع الشعب لا مع أصحاب رأس المال، قال "أوزيل": "الحقيقة أننا رأينا أمس، أن قرار أردوغان لم يكن في مصلحة العمال؛ بل كان لمصلحة أصحاب رأس المال، في إشارة منه إلى توقف الحد الأدنى للأجور عند ألفين و324 ليرة فقط في العام الجديد.

وعقد "أوزيل"؛ مقارنة بين تكاليف القصر الرئاسي والحد الأدنى من الأجرة التي يحصل عليها العمال في تركيا، قائلاً: "تكلفة قصر أردوغان لمدة 23 ثانية تعادل الحد الأدنى للأجور.

29 ديسمبر 2019 - 3 جمادى الأول 1441
09:44 AM

23 ثانية بقصر "أردوغان" تعادل أدنى حد للأجور .. معارض ينتقده: هكذا هي لفتتكم!

أكد أن إعادة تحديده في 2020 قرار لم يكن في مصلحة العمال بل أصحاب رأس المال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وجّه حزب الشعب الجمهوري (CHP) انتقادات لاذعة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ بعد أن وصف إعادة تحديد الحد الأدنى للأجور بـ"ألفين و324 ليرة" في عام 2020 بـ "لفتة طيبة" منه.

فقد أعلن حزب الشعب الجمهوري الإحصائيات الخاصة بالحد الأدنى للأجور لعام 2020 وتكاليف قصر الرئاسة، قائلاً: "إن لفتة أردوغان موجّهة إلى أصحاب العمل لا العمال".

وانتقد نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزجور أوزيل؛ التصريحات التي قال فيها الرئيس أردوغان "إن العمال سيحظون بلفتتنا"، وذلك فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور الجديد.

ووفق صحيفة "زمان" في إطار تعليقه على تصريحات أردوغان التي زعم فيها أنه اتخذ موقفاً مع الشعب لا مع أصحاب رأس المال، قال "أوزيل": "الحقيقة أننا رأينا أمس، أن قرار أردوغان لم يكن في مصلحة العمال؛ بل كان لمصلحة أصحاب رأس المال، في إشارة منه إلى توقف الحد الأدنى للأجور عند ألفين و324 ليرة فقط في العام الجديد.

وعقد "أوزيل"؛ مقارنة بين تكاليف القصر الرئاسي والحد الأدنى من الأجرة التي يحصل عليها العمال في تركيا، قائلاً: "تكلفة قصر أردوغان لمدة 23 ثانية تعادل الحد الأدنى للأجور.

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